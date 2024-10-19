20 октября 2024 года на стадионе «Торпедо» пройдет матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Брест. Обе команды борются за высокие позиции в турнирной таблице, и данный поединок имеет большое значение для обоих коллективов.
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» занимает 3-е место в таблице с 45 очками после 23 матчей. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в последних шести матчах подряд, но также пропускает в трех последних играх. Лучший бомбардир команды – Максим Скавыш, который отличился 12 раз в 27 матчах. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила 6, что подчеркивает хорошую форму в атаке, но также указывает на проблемы в обороне.
Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:
- «Факел» 1:3 «Торпедо-БелАЗ» (товарищеский матч)
- «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Гомель»
- «Нафтан» 1:1 «Торпедо-БелАЗ»
- «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Минск»
- «Сморгонь» 0:4 «Торпедо-БелАЗ»
«Динамо» Брест
«Динамо» Брест находится на 4-й строчке таблицы, набрав 41 очко после 24 матчей. Команда имеет лучший показатель по забитым мячам в турнире – 53 гола. Лучший бомбардир коллектива – Михаил Гордейчук с 14 голами в 25 матчах. Команда забивает в 9 последних матчах подряд, но также регулярно пропускает в четырех последних встречах. В последних пяти матчах «Динамо» Брест забил 13 голов и пропустил 8, что указывает на результативный, но не всегда надежный футбол.
Последние матчи «Динамо» Брест:
- «Динамо» Брест 1:2 «Слуцк»
- «Гомель» 2:1 «Динамо» Брест
- «Динамо» Брест 2:1 «Арсенал Дзержинск»
- «Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест
- «Динамо» Брест 3:0 «Славия Мозырь»
Личные встречи
В последних встречах между этими командами «Динамо» Брест демонстрировало устойчивость на выезде, не проигрывая в пяти последних матчах против «Торпедо-БелАЗ» на их поле. Несмотря на это, «Торпедо-БелАЗ» сумел выиграть в трех из последних шести матчей против этого соперника, что создает интересную интригу перед предстоящим матчем.
Последние личные встречи:
- «Динамо» Брест 0:1 «Торпедо-БелАЗ» (май 2024)
- «Торпедо-БелАЗ» 1:2 «Динамо» Брест (август 2023)
- «Динамо» Брест 0:1 «Торпедо-БелАЗ» (март 2023)
Статистика
«Торпедо-БелАЗ»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
«Динамо» Брест:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест
С учетом формы обеих команд и их показателей в атаке, можно ожидать результативного матча с голами с обеих сторон. «Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество в домашних матчах, но «Динамо» Брест показывает стабильную игру в нападении и будет стремиться прервать свою серию поражений. Вероятен исход с забитыми мячами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Учитывая показатели команд и их текущую форму, наиболее вероятным исходом является ничейный результат с обменом голами.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.