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    • Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Торпедо» пройдет матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Брест. Обе команды борются за высокие позиции в турнирной таблице, и данный поединок имеет большое значение для обоих коллективов.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает 3-е место в таблице с 45 очками после 23 матчей. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в последних шести матчах подряд, но также пропускает в трех последних играх. Лучший бомбардир команды – Максим Скавыш, который отличился 12 раз в 27 матчах. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила 6, что подчеркивает хорошую форму в атаке, но также указывает на проблемы в обороне.

    Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест находится на 4-й строчке таблицы, набрав 41 очко после 24 матчей. Команда имеет лучший показатель по забитым мячам в турнире – 53 гола. Лучший бомбардир коллектива – Михаил Гордейчук с 14 голами в 25 матчах. Команда забивает в 9 последних матчах подряд, но также регулярно пропускает в четырех последних встречах. В последних пяти матчах «Динамо» Брест забил 13 голов и пропустил 8, что указывает на результативный, но не всегда надежный футбол.

    Последние матчи «Динамо» Брест:

    • «Динамо» Брест 1:2 «Слуцк»
    • «Гомель» 2:1 «Динамо» Брест
    • «Динамо» Брест 2:1 «Арсенал Дзержинск»
    • «Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест
    • «Динамо» Брест 3:0 «Славия Мозырь»

    Личные встречи

    В последних встречах между этими командами «Динамо» Брест демонстрировало устойчивость на выезде, не проигрывая в пяти последних матчах против «Торпедо-БелАЗ» на их поле. Несмотря на это, «Торпедо-БелАЗ» сумел выиграть в трех из последних шести матчей против этого соперника, что создает интересную интригу перед предстоящим матчем.

    Последние личные встречи:

    • «Динамо» Брест 0:1 «Торпедо-БелАЗ» (май 2024)
    • «Торпедо-БелАЗ» 1:2 «Динамо» Брест (август 2023)
    • «Динамо» Брест 0:1 «Торпедо-БелАЗ» (март 2023)

    Статистика

    «Торпедо-БелАЗ»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Динамо» Брест:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест

    С учетом формы обеих команд и их показателей в атаке, можно ожидать результативного матча с голами с обеих сторон. «Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество в домашних матчах, но «Динамо» Брест показывает стабильную игру в нападении и будет стремиться прервать свою серию поражений. Вероятен исход с забитыми мячами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая показатели команд и их текущую форму, наиболее вероятным исходом является ничейный результат с обменом голами.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

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