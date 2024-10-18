В 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» принимает «Аль-Вахду» на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити». «Аль-Раед» располагается на 9-й позиции с 7 очками, а «Аль-Вахда» находится на 15-м месте, имея в активе 5 очков. Оба клуба находятся в поисках стабильности, но «Аль-Раед» имеет преимущество в личных встречах, выиграв три последние игры против «Аль-Вахды».

Анализ команды «Аль-Раед»

«Аль-Раед» под руководством Игора Йовичевича демонстрирует неплохую результативность, забив 10 голов и пропустив 4 в последних 5 матчах. Команда имеет серию из четырех игр подряд, в которых они обязательно забивали. На данный момент они занимают 9-е место с 7 очками, показывая среднюю результативность в 2 гола за игру и пропускаемость в 0.80 гола за игру. Однако стоит отметить, что команда не выигрывала в пяти последних домашних матчах, что может быть проблемой в предстоящей игре. Лучший бомбардир команды – Мохамед Фузаир, забивший 3 гола в 5 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах.

Анализ команды «Аль-Вахда»

Под руководством Гиоргоса Дониса «Аль-Вахда» продолжает демонстрировать слабую игру, особенно в обороне. Команда не выигрывала в четырех последних матчах и пропускает в 12 играх подряд. За последние 5 матчей они забили 4 гола и пропустили 13, что указывает на среднюю результативность в 0.80 гола и пропускаемость в 2.60 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Одион Игало, забивший 3 гола в 7 матчах. На выезде команда проиграла три последние игры, что также является слабым местом.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Не выигрывает в 4 последних матчах.

Личные встречи:

16.05.2024: «Аль-Вахда» 0:1 «Аль-Раед»

02.12.2023: «Аль-Раед» 2:0 «Аль-Вахда»

01.09.2022: «Аль-Раед» 1:0 «Аль-Вахда»

17.02.2021: «Аль-Раед» 1:3 «Аль-Вахда»

05.11.2020: «Аль-Вахда» 2:3 «Аль-Раед»

Прогноз и ставки

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Аль-Раед» выглядит предпочтительнее. Несмотря на их проблемы в домашних матчах, результативность команды выше, чем у «Аль-Вахды», и их успешные результаты в последних очных встречах говорят в их пользу.

Наиболее безопасная ставка: Победа «Аль-Раед» (2.10). Учитывая их успешные выступления против «Аль-Вахды», это самый вероятный исход. Умеренная ставка: Обе команды забьют (1.90). Оба клуба имеют проблемы в обороне, что создает вероятность голов с обеих сторон. Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Аль-Раед» (8.50). Учитывая атакующий потенциал «Аль-Раеда» и слабую оборону «Аль-Вахды», такой исход представляется возможным.

Рекомендация: Победа «Аль-Раед» с точным счетом 2:1 за коэффициент 8.50.