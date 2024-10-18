19 октября 2024 года на стадионе «Europa-Park Stadion» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Аугсбургом». Оба коллектива находятся в поиске стабильности, и предстоящий матч станет важным испытанием для обеих команд.

«Фрайбург»

«Фрайбург» уверенно начал сезон и после шести туров занимает 4-е место в таблице с 12 очками. Команда недавно одержала победу над «Вердером» (1:0), продемонстрировав организованную игру в обороне. Лучший бомбардир коллектива – Джуниор Адаму, который уже забил 4 гола в 7 матчах. Несмотря на проблемы в некоторых играх, «Фрайбург» стабильно забивает и сохраняет свою оборону относительно крепкой.

Последние матчи «Фрайбурга»:

«Аугсбург»

«Аугсбург» после шести туров занимает 13-е место с 7 очками. Команда победила «Боруссию М» в последнем туре (2:1), но в целом демонстрирует нестабильную игру. «Аугсбург» пропускает в каждом матче, особенно на выезде, где проиграл шесть последних игр подряд. Лучший бомбардир – Самюэль Эссенде с 3 голами в 5 матчах. Команда хорошо действует в атаке, но проблемы в обороне остаются актуальными.

Последние матчи «Аугсбурга»:

Личные встречи

«Фрайбург» традиционно успешен в матчах против «Аугсбурга». В 12 последних встречах «Фрайбург» не проигрывает 10 раз, а в последних 16 матчах против этого соперника он стабильно забивает. Однако стоит отметить, что «Аугсбург» также часто забивает в этих встречах, что делает предстоящий матч интересным.

Последние встречи:

«Аугсбург» 2:1 «Фрайбург»

«Фрайбург» 2:0 «Аугсбург»

«Фрайбург» 3:1 «Аугсбург»

Статистика

«Фрайбург»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

«Аугсбург»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Аугсбург»

Учитывая текущие формы команд и их статистику, «Фрайбург» выглядит более уверенно и стабильно, особенно на домашнем стадионе. «Аугсбург» продолжает испытывать трудности в обороне, что может сыграть решающую роль. Однако с учетом атакующего потенциала обеих команд можно ожидать, что «Аугсбург» найдет возможности для гола.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Фрайбурга» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом является победа «Фрайбурга» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за 8.00.