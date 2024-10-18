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    • Прогноз на точный счет матча «Фрайбург» – «Аугсбург», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фрайбург» – «Аугсбург», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Europa-Park Stadion» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Аугсбургом». Оба коллектива находятся в поиске стабильности, и предстоящий матч станет важным испытанием для обеих команд.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» уверенно начал сезон и после шести туров занимает 4-е место в таблице с 12 очками. Команда недавно одержала победу над «Вердером» (1:0), продемонстрировав организованную игру в обороне. Лучший бомбардир коллектива – Джуниор Адаму, который уже забил 4 гола в 7 матчах. Несмотря на проблемы в некоторых играх, «Фрайбург» стабильно забивает и сохраняет свою оборону относительно крепкой.

    Последние матчи «Фрайбурга»:

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» после шести туров занимает 13-е место с 7 очками. Команда победила «Боруссию М» в последнем туре (2:1), но в целом демонстрирует нестабильную игру. «Аугсбург» пропускает в каждом матче, особенно на выезде, где проиграл шесть последних игр подряд. Лучший бомбардир – Самюэль Эссенде с 3 голами в 5 матчах. Команда хорошо действует в атаке, но проблемы в обороне остаются актуальными.

    Последние матчи «Аугсбурга»:

    Личные встречи

    «Фрайбург» традиционно успешен в матчах против «Аугсбурга». В 12 последних встречах «Фрайбург» не проигрывает 10 раз, а в последних 16 матчах против этого соперника он стабильно забивает. Однако стоит отметить, что «Аугсбург» также часто забивает в этих встречах, что делает предстоящий матч интересным.

    Последние встречи:

    • «Аугсбург» 2:1 «Фрайбург»
    • «Фрайбург» 2:0 «Аугсбург»
    • «Фрайбург» 3:1 «Аугсбург»

    Статистика

    «Фрайбург»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Аугсбург»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Фрайбург» – «Аугсбург»

    Учитывая текущие формы команд и их статистику, «Фрайбург» выглядит более уверенно и стабильно, особенно на домашнем стадионе. «Аугсбург» продолжает испытывать трудности в обороне, что может сыграть решающую роль. Однако с учетом атакующего потенциала обеих команд можно ожидать, что «Аугсбург» найдет возможности для гола.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Фрайбурга» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом является победа «Фрайбурга» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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