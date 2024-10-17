10 самых выгодных трансферов 21-го века по версии Goal

Издание Goal составило рейтинг выгодных трансферов этого века. За основу бралось соотношение «цена-качество». Десятка выглядит так.

1. Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 миллионов фунтов в 2003-м.

2. Джейми Варди в «Лестер» из «Флитвуд Таун» за 1,7 миллиона в 2012-м.

3. Самуэль Это′О в «Интер» из «Барселоны» в 2009-м («Барса» отдала 46 миллионов евро и Это′О за Златана Ибрагимовича. В 2010 году камерунец помог «Интеру» выиграть Лигу чемпионов).

4. Н’Голо Канте (дважды: переходы в «Лестер» за 5,6 миллиона фунтов в 2015-м и в «Челси» в 2016-м за 32 миллиона фунтов. С обеими командами француз брал АПЛ);

5. Рияд Марез в «Лестер» за 450 тысяч фунтов из «Гавра» в 2014-м.

6. Кака в «Милан» из «Сан-Паулу» за 8,5 миллиона евро в 2003-м.

7. Джорджо Кьеллини в «Ювентус» из «Фиорентины» за 7,3 миллиона евро в 2005-м.

8. Дани Карвахаль в «Реал» из «Байера» за 6,5 миллиона евро в 2013-м по опции обратного выкупа.

9. Марсело в «Реал» из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро в 2007-м.

10. Рафаэль Варан в «Реал» из «Ланса» за 10 миллионов евро в 2011-м.