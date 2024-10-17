Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    10 самых выгодных трансферов 21-го века по версии Goal

    Издание Goal составило рейтинг выгодных трансферов этого века. За основу бралось соотношение «цена-качество». Десятка выглядит так.

    1. Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 миллионов фунтов в 2003-м.

    2. Джейми Варди в «Лестер» из «Флитвуд Таун» за 1,7 миллиона в 2012-м.

    3. Самуэль Это′О в «Интер» из «Барселоны» в 2009-м («Барса» отдала 46 миллионов евро и Это′О за Златана Ибрагимовича. В 2010 году камерунец помог «Интеру» выиграть Лигу чемпионов).

    4. Н’Голо Канте (дважды: переходы в «Лестер» за 5,6 миллиона фунтов в 2015-м и в «Челси» в 2016-м за 32 миллиона фунтов. С обеими командами француз брал АПЛ);

    5. Рияд Марез в «Лестер» за 450 тысяч фунтов из «Гавра» в 2014-м.

    6. Кака в «Милан» из «Сан-Паулу» за 8,5 миллиона евро в 2003-м.

    7. Джорджо Кьеллини в «Ювентус» из «Фиорентины» за 7,3 миллиона евро в 2005-м.

    8. Дани Карвахаль в «Реал» из «Байера» за 6,5 миллиона евро в 2013-м по опции обратного выкупа.

    9. Марсело в «Реал» из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро в 2007-м.

    10. Рафаэль Варан в «Реал» из «Ланса» за 10 миллионов евро в 2011-м.

    Новости по теме
    Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк выложила сексуальные фото в прозрачном боди 12
    Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
    Английский клуб высмеял Роналду 6
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 