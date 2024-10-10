Алексей Миранчук назвал футбольного кумира детства

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, кто вдохновил его заниматься футболом.

«Я был очень маленький, все гуляли на улице, играли в футбол. Любовь к футболу пришла естественным путем.

Хотя я должен упомянуть Роналдиньо, мне нравилось, как он играл. Возможно, это тоже послужило причиной», – сказал Миранчук.