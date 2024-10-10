Алексей Миранчук назвал футбольного кумира детства

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, кто вдохновил его заниматься футболом.
«Я был очень маленький, все гуляли на улице, играли в футбол. Любовь к футболу пришла естественным путем.
Хотя я должен упомянуть Роналдиньо, мне нравилось, как он играл. Возможно, это тоже послужило причиной», – сказал Миранчук.
- Российский хавбек перебрался в МЛС прошедшим летом из «Аталанты».
- Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
- Роналдиньо – экс-игрок «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии. В 2002 году он выиграл ЧМ, в 2005-м – «Золотой мяч».
Источник: твиттер «Атланты Юнайтед»