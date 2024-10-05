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    Итоговый состав сборной России на октябрьский сбор

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательной заявкой национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

    В итоговый состав вошли 28 футболистов.

    Вратари: Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»);

    Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Арсен Адамов («Ахмат»);

    Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»);

    Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

    • УТС начнeтся 7 октября в Новогорске.
    • В расширенном составе были 42 игрока.
    • Пока неизвестно, будут ли у сборной России матчи в октябре.

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    Источник: сайт РФС

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    05.10.2024 19:30
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    Комментарии (3)
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    Красногорск_Фан
    1728146178
    за какие заслуги половину взяли
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    Январь 59
    1728151528
    Хорошо что нет никого из Краснодара. Пусть дома к игре со Спартаком готовятся.
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