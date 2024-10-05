Итоговый состав сборной России на октябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательной заявкой национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор.
В итоговый состав вошли 28 футболистов.
Вратари: Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»);
Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Арсен Адамов («Ахмат»);
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»);
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).
- УТС начнeтся 7 октября в Новогорске.
- В расширенном составе были 42 игрока.
- Пока неизвестно, будут ли у сборной России матчи в октябре.