Бубнов спрогнозировал итоги матчей 11-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на игры 11-го тура чемпионата России.

«Акрон» – «Пари НН» – 1:0. Тольяттинский клуб выглядит немного интереснее в этой паре, особенно в организации атак. Они лучше контролируют мяч. Нижегородцы же сейчас играют нестабильно, с большими перепадами. Гости полагаются больше на оборону и стандарты. Игра будет непростой для всех, но отдам предпочтение хозяевам.

«Зенит» – «Оренбург» – 3:0. У гостей только поменялся главный тренер, поэтому перестроиться одномоментно у них вряд ли получится. «Зенит» будет явным фаворитом. Хозяевам нельзя больше терять очки, поэтому они выйдут сверхмотивированными на эту встречу. Питерцы спокойно должны забивать три мяча, хотя могут и больше.

«Рубин» – «Ахмат» – 2:1. Этот матч был самым трудным для оценки. С одной стороны, «Ахмат» находится внизу турнирной таблицы, а с другой – грозненцы сейчас приложили «Краснодар» в матче на Кубок России. И это при том, что у «быков» появились все лидеры после перерыва. Игра будет на три результата, но рискну предположить, что хозяева победят с минимальной разницей.

«Спартак» – «Ростов» – 2:1. У Станковича могут начаться проблемы после второго подряд поражения «красно-белых» в чемпионате. Ему нужна только победа в матче с «Ростовом». Но гости тоже не промах, они способны устроить «бойню» на поле. Ростовчане не уступают хозяевам в прессинге. Стоит ожидать в этой встрече жeсткий футбол. Но у москвичей больше классных исполнителей, что должно помочь им победить на домашнем поле.

«Факел» – «Динамо» (Махачкала) – 1:1. Воронежская команда сейчас играет в самый слабый футбол в лиге. Динамовцы же крайне мало пропускают, хотя и забивают немного. Оба коллектива решают задачу сохранения прописки в элитном дивизионе. У «Факела» не будет преимущества в этой встрече. Игра будет вязкой, поэтому она идеально подходит для ничейного результата.

«Локомотив» – «Крылья Советов» – 3:1. Железнодорожники сейчас разносят всех в чемпионате. «Крыльям» будет тяжело что-то противопоставить сопернику даже с появившимся в команде Иваном Сергеевым. Самарский коллектив временами сильно штормит. Гостям тяжело даются голы, но на один мяч они наиграют. «Локомотив» будет явным фаворитом в этой встрече. Команда Галактионова в состоянии забить три гола, а то и больше.

«Динамо» (Москва) – ЦСКА – 2:2. В центральном матче встречаются команды с кардинально противоположными игровыми философиями. Если армейцы стараются не пропускать, то «бело-голубые» стремятся забить больше соперников. И там есть кому отличаться. Проблема этого подхода заключается в том, что в современном футболе такое не получается даже у бразильцев. В этом сезоне они пропускают только так. Вероятно, этим воспользуются «красно-синие». Но и забивают динамовцы много, поэтому игра может закончиться вничью.

«Краснодар» – «Химки» – 2:0. Краснодарцы получили в этом туре прекрасную возможность, чтобы закрепиться на первом месте в турнирной таблице. «Химки» – команда из нижней половины турнирной таблицы, которая играет нестабильно. У «быков» преимущество в качестве игроков, а также в сыгранности. Преимущество домашнего поля тоже никто не отменял. Настораживает только крупное поражение от «Ахмата» в матче на кубок», – написал Бубнов.