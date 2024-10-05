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    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 11-го тура РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на игры 11-го тура чемпионата России.

    «Акрон»«Пари НН» – 1:0. Тольяттинский клуб выглядит немного интереснее в этой паре, особенно в организации атак. Они лучше контролируют мяч. Нижегородцы же сейчас играют нестабильно, с большими перепадами. Гости полагаются больше на оборону и стандарты. Игра будет непростой для всех, но отдам предпочтение хозяевам.

    «Зенит» – «Оренбург» – 3:0. У гостей только поменялся главный тренер, поэтому перестроиться одномоментно у них вряд ли получится. «Зенит» будет явным фаворитом. Хозяевам нельзя больше терять очки, поэтому они выйдут сверхмотивированными на эту встречу. Питерцы спокойно должны забивать три мяча, хотя могут и больше.

    «Рубин»«Ахмат» – 2:1. Этот матч был самым трудным для оценки. С одной стороны, «Ахмат» находится внизу турнирной таблицы, а с другой – грозненцы сейчас приложили «Краснодар» в матче на Кубок России. И это при том, что у «быков» появились все лидеры после перерыва. Игра будет на три результата, но рискну предположить, что хозяева победят с минимальной разницей.

    «Спартак»«Ростов» – 2:1. У Станковича могут начаться проблемы после второго подряд поражения «красно-белых» в чемпионате. Ему нужна только победа в матче с «Ростовом». Но гости тоже не промах, они способны устроить «бойню» на поле. Ростовчане не уступают хозяевам в прессинге. Стоит ожидать в этой встрече жeсткий футбол. Но у москвичей больше классных исполнителей, что должно помочь им победить на домашнем поле.

    «Факел» – «Динамо» (Махачкала) – 1:1. Воронежская команда сейчас играет в самый слабый футбол в лиге. Динамовцы же крайне мало пропускают, хотя и забивают немного. Оба коллектива решают задачу сохранения прописки в элитном дивизионе. У «Факела» не будет преимущества в этой встрече. Игра будет вязкой, поэтому она идеально подходит для ничейного результата.

    «Локомотив» – «Крылья Советов» – 3:1. Железнодорожники сейчас разносят всех в чемпионате. «Крыльям» будет тяжело что-то противопоставить сопернику даже с появившимся в команде Иваном Сергеевым. Самарский коллектив временами сильно штормит. Гостям тяжело даются голы, но на один мяч они наиграют. «Локомотив» будет явным фаворитом в этой встрече. Команда Галактионова в состоянии забить три гола, а то и больше.

    «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 2:2. В центральном матче встречаются команды с кардинально противоположными игровыми философиями. Если армейцы стараются не пропускать, то «бело-голубые» стремятся забить больше соперников. И там есть кому отличаться. Проблема этого подхода заключается в том, что в современном футболе такое не получается даже у бразильцев. В этом сезоне они пропускают только так. Вероятно, этим воспользуются «красно-синие». Но и забивают динамовцы много, поэтому игра может закончиться вничью.

    «Краснодар»«Химки» – 2:0. Краснодарцы получили в этом туре прекрасную возможность, чтобы закрепиться на первом месте в турнирной таблице. «Химки» – команда из нижней половины турнирной таблицы, которая играет нестабильно. У «быков» преимущество в качестве игроков, а также в сыгранности. Преимущество домашнего поля тоже никто не отменял. Настораживает только крупное поражение от «Ахмата» в матче на кубок», – написал Бубнов.

    • Матчи пройдут 5-6 октября.
    • В РПЛ после 10 туров лидирует «Краснодар» с 24 очками. Столько же баллов у «Локомотива». «Зенит» замыкает тройку с отставанием в одно очко.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.10.2024 13:17
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Цугундeр
    1728123971
    Спасибо литературному н.ег.ру Бубнова..( Но! Динамо устало от нежданных приходов, и ЦСКА -привет.2-0 А Химки-последние деньги Садыгова (для футбола )). 1-1 Когда-нибудь , они должны сработать.
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    BarStep
    1728133248
    Значит!! Будет всё на наоборот:)
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    Интерес
    1728138406
    Уже полтора прогноза в пролёте.Что-то нас ждёт впереди...Не тянет Бубнов на "кальмара".
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