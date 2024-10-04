Матч между «Родиной» и «Арсеналом» состоится 5 октября 2024 года в 20:00 по московскому времени.

«Родина»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 12 туров. У «Родины» 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Последние результаты:

«Арсенал»

«Арсенал» лидирует в таблице с 24 очками. Команда не потерпела ни одного поражения в сезоне, одержав 6 побед и сыграв 6 раз вничью. Последние результаты:

Очные встречи

04.05.2024, «Родина» – «Арсенал» 1:1;

05.11.2023, «Арсенал» – «Родина» 1:0;

19.10.2023, «Арсенал» – «Родина» 1:2.

Прогноз на матч «Родина» – «Арсенал»

Туляки в последних трех матчах не выигрывают и преимущественно играют вничью, «Родина» же демонстрирует лучшую игровую форму. Впрочем, подопечные Александра Сторожука постараются прервать безвыигрышную серию. Подстрахуемся, и поставим на победу «Арсенала» или ничью (1.45).