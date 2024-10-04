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    • «Родина» – «Арсенал»: прогноз на матч 13 тура ФНЛ – 5 октября 2024

    «Родина» – «Арсенал»: прогноз на матч 13 тура ФНЛ – 5 октября 2024

    Матч между «Родиной» и «Арсеналом» состоится 5 октября 2024 года в 20:00 по московскому времени.

    «Родина»

    Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 12 туров. У «Родины» 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Последние результаты:

    «Арсенал»

    «Арсенал» лидирует в таблице с 24 очками. Команда не потерпела ни одного поражения в сезоне, одержав 6 побед и сыграв 6 раз вничью. Последние результаты:

    • 29.09.2024, «Арсенал» – «Уфа» 0:0;

    • 26.09.2024, «Знамя Труда»(пенальти) – «Арсенал» 1:1;

    • 21.09.2024, «Балтика» – «Арсенал» 0:0.

    Очные встречи

    • 04.05.2024, «Родина» – «Арсенал» 1:1;

    • 05.11.2023, «Арсенал» – «Родина» 1:0;

    • 19.10.2023, «Арсенал» – «Родина» 1:2.

    Прогноз на матч «Родина» – «Арсенал»

    Туляки в последних трех матчах не выигрывают и преимущественно играют вничью, «Родина» же демонстрирует лучшую игровую форму. Впрочем, подопечные Александра Сторожука постараются прервать безвыигрышную серию. Подстрахуемся, и поставим на победу «Арсенала» или ничью (1.45).

    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2024 20:22
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