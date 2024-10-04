В 13-м туре Первой Лиги встретятся «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Матч пройдет 5 октября 2024 года в 12:00 по московскому времени.

«Уфа»

Команда занимает 17-е место с 10 очками после 12 игр. «Уфа» одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница мячей – 10:15. Последние результаты:

«СКА-Хабаровск»

Команда занимает 11-е место с 15 очками. На счету «СКА-Хабаровск» 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Разница мячей – 11:18. Последние результаты:

Очные встречи

02.04.2023, «Уфа» – «СКА-Хабаровск» 3:0;

11.09.2022, «СКА-Хабаровск» – «Уфа» 1:1;

30.04.2018, «Уфа» – «СКА-Хабаровск» 1:0.

Прогноз на матч «Уфа» – «СКА-Хабаровск»

В предстоящей встрече сыграют команды из нижней части турнирной таблицы. Обоим коллективам важно набирать очки, поэтому предположим, это будет напряженная встреча. Наш прогноз – ТМ 2.5 (1.53).