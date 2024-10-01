Юран объяснил, в чем проблема в работе иностранных тренеров с российскими клубами

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о приглашении иностранных специалистов в российские команды.

«Я провел 10 лет карьеры в Европе, и куда бы я ни приходил – везде костяк состава был из местных футболистов. В Португалии – «Бенфике» или «Порту», где я был – португальцы. Там просто дополняли проблемные позиции иностранцами. В Германии я играл в двух клубах – то же самое. Костяк всегда был из немцев, к ним добавляли иностранцев.

Когда в команду приходит иностранный тренер, он идет по простому пути. Он не хочет сильно погружаться в изучение местных футболистов, ему проще, чтобы привезли иностранцев. В этом и проблема, на мой взгляд.

Кто-то в молодежке, кто-то на подходе, но по большому счету иностранных тренеров это не интересует. Они приехали сюда, получится – значит, получится. Не получится – есть неустойка, выплатят, я поехал.

Хороший пример – «Зенит», через который много иностранцев прошло. Потом руководство приняло правильное решение, дало Семаку поработать, и появился тренер. Многие говорят про бюджет «Зенита», но нужно же еще и управлять иностранными игроками», – сказал Юран.