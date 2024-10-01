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    • Юран объяснил, в чем проблема в работе иностранных тренеров с российскими клубами

    Юран объяснил, в чем проблема в работе иностранных тренеров с российскими клубами

    Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о приглашении иностранных специалистов в российские команды.

    «Я провел 10 лет карьеры в Европе, и куда бы я ни приходил – везде костяк состава был из местных футболистов. В Португалии – «Бенфике» или «Порту», где я был – португальцы. Там просто дополняли проблемные позиции иностранцами. В Германии я играл в двух клубах – то же самое. Костяк всегда был из немцев, к ним добавляли иностранцев.

    Когда в команду приходит иностранный тренер, он идет по простому пути. Он не хочет сильно погружаться в изучение местных футболистов, ему проще, чтобы привезли иностранцев. В этом и проблема, на мой взгляд.

    Кто-то в молодежке, кто-то на подходе, но по большому счету иностранных тренеров это не интересует. Они приехали сюда, получится – значит, получится. Не получится – есть неустойка, выплатят, я поехал.

    Хороший пример – «Зенит», через который много иностранцев прошло. Потом руководство приняло правильное решение, дало Семаку поработать, и появился тренер. Многие говорят про бюджет «Зенита», но нужно же еще и управлять иностранными игроками», – сказал Юран.

    • Последним клубом Юрана в РПЛ был «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023-го по апрель 2024 года. Его сменил на этом посту серб Саша Илич.
    • Сейчас специалисты из дальнего зарубежья в РПЛ также возглавляют «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Химки» и «Оренбург».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2024 12:59
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1727794755
    Что то он сам себе противоречит. Сейчас другие времена Серёжа и в большинстве успешных клубах давно уже костяк из легионеров, а пример Португалии не корректен там много бразильцев у них один язык можно сказать, как родные братья это всё равно, что у нас бы играли белорусы
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    NewLife
    1727795849
    Опять публикуют бред этого лузера.
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