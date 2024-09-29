Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо Мх» и «Динамо». Игра состоится 29 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо Мх»: Волк, Пальцев, Шумахов, Кагермазов, Табидзе, Сундуков, Юсупов, Гаджиев, Глушков, Касинтура, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Динамо»: Лунев, Майсторович, Кутицский, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Фомин, Бителло, Гомес, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

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