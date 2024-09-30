Нгамале – о голе «Динамо Мх»: «Лучший в карьере»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Динамо Мх» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

Камерунец забил боковыми ножницами – как Уэйн Руни в ворота «Манчестер Сити» в 2011 году.

«Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры.

Но еще важнее, что он сегодня оказался единственным и победным. Так что в рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере», – сказал камерунец.