«СКА-Хабаровск» подписал испанца, тренировавшегося у Симеоне

«СКА-Хабаровск» сообщил о трансфере 29-летнего испанского полузащитника Борхи Мартинеса.
«В «Атлетико» Борха прошeл все этапы подготовки. Неоднократно вызывался в сборные Испании разных возрастов. Участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов. Привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.
В 21 год перешeл во вторую команду «Эспаньола», после выступал за различные клубы третьего испанского дивизиона, среди которых были «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон», «Логроньес».
Последним клубом Борхи стал «Химнастик», – написали хабаровчане.
- «СКА-Хабаровск» идет в Первой лиге 13-м.
- Ближайший соперник – «Тюмень» (29 сентября).
- Хабаровчане были в РПЛ в сезоне-2017/18.
Источник: телеграм-канал «СКА-Хабаровска»