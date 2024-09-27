«СКА-Хабаровск» подписал испанца, тренировавшегося у Симеоне

«СКА-Хабаровск» сообщил о трансфере 29-летнего испанского полузащитника Борхи Мартинеса.

«В «Атлетико» Борха прошeл все этапы подготовки. Неоднократно вызывался в сборные Испании разных возрастов. Участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов. Привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

В 21 год перешeл во вторую команду «Эспаньола», после выступал за различные клубы третьего испанского дивизиона, среди которых были «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон», «Логроньес».

Последним клубом Борхи стал «Химнастик», – написали хабаровчане.