Радимов объяснил, зачем ЦСКА Пьянич

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал приход в команду Миралема Пьянича.

«Помните, Андре Шюррле пришeл в «Спартак». Начал здорово – назабивал голов, а потом всe по нисходящей. В «Зените» был Клаудио Маркизио. Получил травму и закончил. Здесь всe зависит от спортивного принципа. Когда ты не играешь два года, то сложно выйти на тот уровень, который был прежде.

Мы точно не знаем его уровень сейчас. Мне кажется, что его берут для того, чтобы он придал опыта команде – ЦСКА много теряет очков в концовках матчей. Одного Игоря Акинфеева в воротах не хватает», – сказал Радимов