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    Личка оценил игру «Динамо» против «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) сказал, что ему не понравилась игра подопечных в середине поля в первом тайме.

    – Для нас победа – единственный нормальный результат. Мне не нравилась игра в середине поля в первом тайме. Потом сделали коррективы. Во втором тайме была более ровная игра. Жаль, что случилась красная карточка, но с другой стороны она помогла нам эмоционально.

    Я хотел добиться этой ничьей, ведь какая разница, с каким счетом проиграешь. Поэтому я сделал замены. Тюкавин и Гладышев вышли вместе, мы начали играть 4–4–2, под конец подключили Макарова.

    Я рад, что мы сравняли счет. Команда работала на максимум в последние минуты. Мы могли и победить. Там сильный вратарь, который спас команду.

    – В чем секрет Тюкавина?

    – Вратари должны сохранять ворота в неприкосновенности, а нападающие должны забивать голы. Когда‑то кто‑то сказал: «Мне нужно пять касаний и я забью три гола». Когда Тюка забил второй мяч – он показал свое мастерство. Он помог нам забрать это очко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 19:44
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