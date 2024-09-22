Станкович высказался о ничьей с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) сказал, что его подопечные могли потерпеть поражение.
– Чтобы в таких матчах одержать победу и брать три очка, нужно не столько качество, сколько хитрость и характер.
Сегодня, играя в равных составах, мы показывали хорошую игру, и у нас достаточно качества, чтобы в численном большинстве спокойно владеть мячом и доигрывать. Но, к сожалению, сегодня этого не хватило, и мы только с одним очком.
– С чем связана замена Хлусевича в перерыве?
– Это и тактическая замена, и чтобы добавить сил, конкретики. Соперник практически ничего не создавал до финального отрезка.
В целом, если говорить про качество игры, то это дерби. «Динамо» создает сложности любому сопернику. Всe было неплохо до последних восьми минут. Нужно отдать должное и поблагодарить Максименко, он совершил чудо, мы могли и проиграть.
- Голы у красно-белых в матче забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко с пенальти. У бело-голубых дубль сделал Константин Тюкавин. Он сравнял счет на 90+4-й минуте.
- «Спартак» набрал 16 очков и располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 17 баллов и 4-я позиция.