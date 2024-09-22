Станкович высказался о ничьей с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) сказал, что его подопечные могли потерпеть поражение.

– Чтобы в таких матчах одержать победу и брать три очка, нужно не столько качество, сколько хитрость и характер.

Сегодня, играя в равных составах, мы показывали хорошую игру, и у нас достаточно качества, чтобы в численном большинстве спокойно владеть мячом и доигрывать. Но, к сожалению, сегодня этого не хватило, и мы только с одним очком.

– С чем связана замена Хлусевича в перерыве?

– Это и тактическая замена, и чтобы добавить сил, конкретики. Соперник практически ничего не создавал до финального отрезка.

В целом, если говорить про качество игры, то это дерби. «Динамо» создает сложности любому сопернику. Всe было неплохо до последних восьми минут. Нужно отдать должное и поблагодарить Максименко, он совершил чудо, мы могли и проиграть.