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    Станкович высказался о ничьей с «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) сказал, что его подопечные могли потерпеть поражение.

    – Чтобы в таких матчах одержать победу и брать три очка, нужно не столько качество, сколько хитрость и характер.

    Сегодня, играя в равных составах, мы показывали хорошую игру, и у нас достаточно качества, чтобы в численном большинстве спокойно владеть мячом и доигрывать. Но, к сожалению, сегодня этого не хватило, и мы только с одним очком.

    – С чем связана замена Хлусевича в перерыве?

    – Это и тактическая замена, и чтобы добавить сил, конкретики. Соперник практически ничего не создавал до финального отрезка.

    В целом, если говорить про качество игры, то это дерби. «Динамо» создает сложности любому сопернику. Всe было неплохо до последних восьми минут. Нужно отдать должное и поблагодарить Максименко, он совершил чудо, мы могли и проиграть.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 19:32
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    Комментарии (28)
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    zigbert
    1727026136
    Вот характера как раз и не хватило. Может быть и удаление у Динамо сыграло злую шутку, рано расслабились.
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    alefreddy
    1727026703
    пора балласт отцеплять иначе валидол обеспечен
    Ответить
    Интерес
    1727027077
    Всё привычно :Компания "гениев" случайно недоработала.В очередной раз.
    Ответить
    k611
    1727027217
    Парадоксально, но наверное не было бы удаления у Динамо, Спартак бы в концовке не расслабился и матч выиграл. А так ничья в пользу Локомотива.
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    oyabun
    1727027624
    Мне тренера даже жаль. Он понимает что с этими игроками и такие вот ничьи в порядке вещей. Потому и просто констатирует факты. Что тут объяснять? Сваливаться на конкретные личности толку нет. Других не завезли.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1727029156
    Абаскаль освободился, не теряйте времени! А то Химки перехватят.
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    САДЫЧОК
    1727082839
    Прошляпил ты игру Станкович! Очевидно же нужно на место поставить нормального Дуарте и продать убрать Умярова , Бонгонду Рябчука...и др
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    Опрессовщик
    1727088593
    Пришёл в "Спартак" новый тренер и все сразу восхитились переменами))) по факту ни фига не поменялось, даже по ходу трансляции комментаторы говорили про перемены, клоуны)))
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1727093079
    А Спартак чемпион это откуда вообще слово взяли ? Наверно алкоголики
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    вячеслав-лисенков-yandex
    1727158652
    Спартак в технике слабее многих, оттого и эти дурацкие ничьи. Пятое место - предел. Нравится это кому то или нет......
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