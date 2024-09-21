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    РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» (3:1)

    В матче 9-го тура РПЛ «Зенит» выиграл у «Факела» со счетом 3:1.

    Первыми в игре забили воронежцы – Евгений Марков реализовал пенальти на 8-й минуте.

    «Зенит» после перерыва забил три мяча. Отличились Матео Кассьерра (52-я минута), Лусиано Гонду (66-я) и Александр Ерохин (87-я).

    «Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками после 9 матчей. «Факел» идет 15-м с 5 очками.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Марков, 8 (с пенальти); 1:1 – Кассьерра, 52; 2:1 – Гонду, 66; 3:1 – Ерохин, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 18:30
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    Комментарии (145)
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    BuenosArgentina
    1726934473
    Бомбапдиру нужен учитель по русскому языку, вы не знаете что такое уведомления ? Нацию не позорьте какие нотифаи ?
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    qwertyйцукен
    1726935574
    Зенит позор российского футбола
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    Зеркальный
    1726936440
    С5мак конечно тренер от бога, кто ему советует с тремя напами, причём два из них только недавно пришли. Ну насыть ты центр, больше толка будет. А так, с победой всех, очередные три очка. Завтра розовые тампаксы посмешат всю страну, полным ртом, и рваным очком, а то кукарекают тут, словно на первом месте идут, а по факту джамалам яйца обоизывают у себя дома, а болелы их за Зенит переживают, типичная свинарня, сидящая на бутылке
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726938638
    По факту игру ведут бразильцы и латиноамериканцы, Дельфиньо пока ещё входит в состав
    Ответить
    Спартачище
    1726940349
    Давайте пожалеем болотных фонадов, что им приходится глорить за позор и посмешище Ну слава богу их горстка даже в питере едва наберется
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1726942537
    С победой Зенит. 3 очка в чемпионскую копилку.
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    vvv123
    1726942650
    Зенит волевым усилием победил страшный Факел и взял 3 очка, не потеряв свои!
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    TIMOTHY
    1726949168
    С победой Зенит
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    ОК, Зенит!
    1726949821
    Парни - с победой! Уверенно и на классе!
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    Айболид
    1727018157
    "слава" великим болельщикам великого тушиского клупа ! Их жалкий "хор" теперь возглавляет коклабот .
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