РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» (3:1)

В матче 9-го тура РПЛ «Зенит» выиграл у «Факела» со счетом 3:1.

Первыми в игре забили воронежцы – Евгений Марков реализовал пенальти на 8-й минуте.

«Зенит» после перерыва забил три мяча. Отличились Матео Кассьерра (52-я минута), Лусиано Гонду (66-я) и Александр Ерохин (87-я).

«Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками после 9 матчей. «Факел» идет 15-м с 5 очками.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Марков, 8 (с пенальти); 1:1 – Кассьерра, 52; 2:1 – Гонду, 66; 3:1 – Ерохин, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ