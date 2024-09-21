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    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 9-го тура

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прогнозирует, что в столичном дерби в 9-м туре РПЛ красно-белые сыграют вничью с «Динамо».

    «Акрон»«Краснодар» – 1:2. «Быки» в оптимальном составе и с должным настроем будут фаворитами в этой встрече. Но тольяттинцы дают всем бой в нынешнем сезоне, и краснодарцам будет нелегко, хозяев ни в коем случае нельзя недооценивать. Поэтому гости победят, но в упорной борьбе.

    «Зенит» – «Факел» – 3:0. Самый очевидный матч для прогнозирования в этом туре. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице, а воронежцы не только находятся в зоне вылета, но и показывают самый слабый футбол в лиге. Интрига будет заключаться только в том, сколько забьет в этой встрече команда Семака.

    «Рубин» – ЦСКА – 0:2. У армейцев одна из самых сильных линий обороны в чемпионате, а «Рубин» сейчас выезжает только за счет Даку. В обороне же казанцы выглядят крайне слабо. В последнее время ЦСКА хорошо играет в нападении, забивают даже защитники. Гости в состоянии будут забить дважды, при этом не пропустив.

    «Химки»«Оренбург» – 2:1. Встречаются команды, располагающиеся внизу турнирной таблицы. «Оренбург» действительно здорово играет в нападении, но пропускает очень много. У «Химок» же более сбалансированный футбол с акцентом на оборону, но и забивать тоже есть кому. Преимущество домашнего поля может помочь хозяевам победить. У подмосковных футболистов должен быть запредельный настрой после неудачи в Кубке страны.

    «Ростов» – «Динамо» Мх – 3:1. В распоряжении Карпина есть более квалифицированные нападающие. Как бы ни упирались махачкалинцы, им будет очень тяжело в этом гостевом матче. «Ростов» очень уверенно играет на домашнем поле. Карпин не позволит отнестись к соперникам с недооценкой, поэтому хозяева выглядят предпочтительнее.

    «Спартак» – «Динамо» М – 2:2. В противостоянии этих двух московских команд очень часто побеждает тот, кто не считается фаворитом на данный момент. Происходит это в дерби за счeт морально волевых качеств. У обеих команд хорошие группы атаки, но не такие сильные игроки в защите. У «Спартака» здесь, конечно, есть небольшое преимущество, но «Динамо» в каждой игре забивает много. Поэтому, скорее всего, зрители увидят ничью.

    «Пари НН» – «Локомотив» – 1:3. Железнодорожники – явные фавориты. «Локомотив» сейчас играет легко и мощно, игроки получают удовольствие от игры. Гости забили столько же, сколько «Зенит». Да и в обороне у них всe хорошо. У нижегородцев остались в арсенале только голы со штрафных, но и они в последнее время перестали работать.

    «Ахмат»«Крылья Советов» – 1:1. Самарцы в последнее время выглядят интереснее соперников. Плюс вернулись многие лидеры. А у «Ахмата» сейчас беда и с составом, и с игрой. Посмотрим, что сделает с командой Ташуев, им даже дома будет тяжело набрать очки. Но результативная ничья всe-таки смотрится самым логичным результатом этой встречи», – написал Бубнов.

    • Матчи пройдут с 21 по 23 сентября.
    • В РПЛ лидирует «Зенит» c 20 очками после 8 туров, далее идут «Краснодар» (18 очков), «Локомотив» (18), «Динамо» (16), «Спартак» (15), ЦСКА (13).

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    Источник: Sportbox.ru

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    21.09.2024 14:09
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    Комментарии (5)
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    zra78
    1726917560
    ...Да не так уж и хорошо
    Ответить
    Алим Терек
    1726918413
    «Акрон» – «Краснодар» – 2:2. «Зенит» – «Факел» – 5:0. «Рубин» – ЦСКА – 2:1. «Химки» – «Оренбург» – 2:2. «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0. «Спартак» – «Динамо» М – 2:1. «Пари НН» – «Локомотив» – 1:2. «Ахмат» – «Крылья Советов» – 3:0.
    Ответить
    Desma
    1726920038
    Акрон» – «Краснодар» – 0:3. «Зенит» – «Факел» – 3:0. «Рубин» – ЦСКА – 1:2. «Химки» – «Оренбург» – 0:2. «Ростов» – «Динамо» Мх – 2:1. «Спартак» – «Динамо» М – 1:2. «Пари НН» – «Локомотив» – 1:3. «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:2.
    Ответить
    Mirak92
    1726929447
    деду пора завязывать с прогнозами. Всегда мимо
    Ответить
    Maguch
    1726950251
    Акрон-Краснодар 1:2 Зенит-факел 4:1 Рубин-цска 1:1 Химки-оренбург 2:2 Ростов-динамо мх 1:1 Спартак-динамо м 2:1 Пари-локомотив 0:3 Ахмат-крылья советов 1:0
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