Флик объяснил замены Ямаля и Кубарси в игре с «Монако»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал замены вингера Ламина Ямаля и защитника Пау Кубарси в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов c «Монако» (1:2).
«Многие игроки выкладываются более чем на 100%, и Касадо – один из них, равно как и Рафинья с Ламином [Ямалем], которые тоже отдали все силы.
Замены Ямаля и Кубарси в концовке? Мы решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом», – сказал Флик.
- Кубарси покинул поле на 79-й минуте, автор забитого гола «блауграны» Ямаль – на 80-й.
- Игра 6-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона» пройдет 22 сентября и начнется в 19:30 мск.