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    Флик объяснил замены Ямаля и Кубарси в игре с «Монако»

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал замены вингера Ламина Ямаля и защитника Пау Кубарси в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов c «Монако» (1:2).

    «Многие игроки выкладываются более чем на 100%, и Касадо – один из них, равно как и Рафинья с Ламином [Ямалем], которые тоже отдали все силы.

    Замены Ямаля и Кубарси в концовке? Мы решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом», – сказал Флик.

    • Кубарси покинул поле на 79-й минуте, автор забитого гола «блауграны» Ямаль – на 80-й.
    • Игра 6-го тура Ла Лиги «Вильярреал»«Барселона» пройдет 22 сентября и начнется в 19:30 мск.

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    Источник: Sport.es

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    20.09.2024 09:01
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