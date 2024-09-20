Флик объяснил замены Ямаля и Кубарси в игре с «Монако»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал замены вингера Ламина Ямаля и защитника Пау Кубарси в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов c «Монако» (1:2).

«Многие игроки выкладываются более чем на 100%, и Касадо – один из них, равно как и Рафинья с Ламином [Ямалем], которые тоже отдали все силы.

Замены Ямаля и Кубарси в концовке? Мы решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом», – сказал Флик.