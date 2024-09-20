Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Монако»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвели итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2).

«Матч полностью изменился [после удаления]. Мы все время старались, страстно защищались, допускали ошибки, но пытались забить. У нас были моменты, но соперник заслуженно победил.

Мы проиграли – ладно. Я сказал игрокам, что нужно вернуться еще более сильными, восстановиться перед воскресной игрой [против «Вильярреала»]. Нам нужно отдавать все силы и биться за команду. Мы проиграли этот матч, но продолжим бороться.

[В эпизоде со вторым голом] «Монако» сыграл очень хорошо. Это естественно, там очень быстрые футболисты.

Мы пытались преуспеть в обороне, но счет стал 1:2, и «Монако» его заслужил», – сказал Флик в эфире Movistar.