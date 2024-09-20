Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Бавария» – лидер ЛЧ после 1-го тура, «Реал» – 9-й, «Ман Сити» – 16-й, «Барса» – 23-я

    «Бавария» – лидер ЛЧ после 1-го тура, «Реал» – 9-й, «Ман Сити» – 16-й, «Барса» – 23-я

    Завершился первый тур общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. 18 матчей проходили в течение трех дней.

    Самую крупную победу одержала «Бавария» – 9:2 над загребским «Динамо». Этот результат позволил мюнхенцам возглавить турнирную таблицу.

    Следом идут «Селтик», «Байер», «Боруссия Д», «Астон Вилла», «Спарта» и «Ливерпуль». «Ювентус» и «Реал» делят восьмую строчку.

    «ПСЖ» занимает 15-место, «Манчестер Сити» – 16-е, «Интер» – 18-е, «Арсенал» – 20-е, «Барселона» – 23-е.

    29-м идет «Милан» – в зоне вылета. Полностью таблицу общего этапа ЛЧ можно посмотреть здесь.

    Новости по теме
    УЕФА изменил стадион проведения финала ЛЧ-2026/27 3
    Медведев ответил, кому выгоден новый формат Лиги чемпионов 2
    Семшов оценил новый формат Лиги чемпионов
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BoevStas1
    1726808590
    Один тур только,а уже расписали))
    Ответить
    Fialet
    1726817397
    Выдумали хуэйню какую то. Типа российского балаганного кубка.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+