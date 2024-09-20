«Бавария» – лидер ЛЧ после 1-го тура, «Реал» – 9-й, «Ман Сити» – 16-й, «Барса» – 23-я

Завершился первый тур общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. 18 матчей проходили в течение трех дней.
Самую крупную победу одержала «Бавария» – 9:2 над загребским «Динамо». Этот результат позволил мюнхенцам возглавить турнирную таблицу.
Следом идут «Селтик», «Байер», «Боруссия Д», «Астон Вилла», «Спарта» и «Ливерпуль». «Ювентус» и «Реал» делят восьмую строчку.
«ПСЖ» занимает 15-место, «Манчестер Сити» – 16-е, «Интер» – 18-е, «Арсенал» – 20-е, «Барселона» – 23-е.
29-м идет «Милан» – в зоне вылета. Полностью таблицу общего этапа ЛЧ можно посмотреть здесь.