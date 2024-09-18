В 1-м туре Лиги чемпионов французский «Брест» на своем поле примет австрийский «Штурм» на стадионе «Франсис-Ле Бле». Обе команды находятся на разных этапах подготовки к групповому этапу, и их текущие результаты показывают разные уровни формы. «Штурм» показывает отличные результаты в последних матчах, тогда как «Брест» испытывает сложности в обороне.
Анализ команды «Брест»
Под руководством Эрика Руа «Брест» демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила 12 голов, что говорит о слабой защите. Несмотря на это, «Брест» умеет создавать моменты и забивает в среднем 1.60 гола за игру. Ключевыми игроками в атаке являются нападающие, которые стабильно забивают в трех последних матчах, но слабая защита оставляет команду уязвимой.
Последние 5 матчей:
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«Генгам» 2:2 «Брест»
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«Брест» 4:0 «Сент-Этьен»
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«Ланс» 2:0 «Брест»
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«Брест» 1:5 «Марсель»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
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Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.
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Пропускает в 9 из 11 последних матчей.
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Забивает в 3 последних матчах.
Анализ команды «Штурм»
Кристиан Илцер вывел «Штурм» на высокий уровень игры. Команда забивает в среднем 3 гола за игру и находится в отличной форме, одержав 6 побед подряд. Сильные атакующие действия сочетаются с относительно надежной обороной, которая пропускает в среднем лишь 1 гол за матч. Это делает «Штурм» явным фаворитом в этой встрече.
Последние 5 матчей:
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«Штурм» 4:1 «Капфенберг»
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«Штурм» 4:2 «Тироль»
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«Рид» 1:3 «Штурм»
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«Аустрия Клагенфурт» 0:2 «Штурм»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 3.00 гола за игру.
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Побеждает в 6 последних матчах.
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Забивает в 7 последних матчах.
Тактический разбор
«Брест» будет пытаться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но их слабая защита против мощной атаки «Штурма» может стать решающим фактором. Австрийцы будут доминировать в атаке, используя быстрые контратаки и давление на защиту хозяев. Ожидается, что «Штурм» возьмет под контроль игру, стараясь реализовать свои моменты.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Бреста»: 3.00
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Ничья: 3.40
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Победа «Штурма»: 2.20
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.70). Оборона обеих команд оставляет желать лучшего, и можно ожидать голы с обеих сторон.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.95). С учетом атакующей формы «Штурма» и слабой обороны «Бреста», игра может оказаться результативной.
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Более рискованная ставка: Победа «Штурма» (2.20). «Штурм» в отличной форме и имеет все шансы взять три очка.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.