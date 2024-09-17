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    • Реакция Семака на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

    Реакция Семака на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на оскорбления Александра Соболева со стороны фанатов.

    – Это был первый матч Александра Соболева на «Газпром Арене» в футболке «Зенита», и фанатская трибуна, мягко говоря, не очень деликатно его встретила. Выкрикивала и оскорбительные кричалки, несмотря на голевое действие. В связи с этим не планируется какое-то публичное обращение к фанатам, чтобы они, может быть, поменяли свое отношение к нему или, как минимум, прислушались к тому, что вы им скажете?

    – Саша – член команды, такой же как и все остальные. И мы работаем все вместе для достижения результата.

    Что касается болельщиков, они сами решают, к кому и как относиться. Они прекрасно поддерживают команду.

    Саша своими действиями, в том числе сегодняшним действием с голевой передачей, помог команде одержать победу, и в дальнейшем он будет делать все, чтобы помогать нашему клубу, нашей команде выигрывать.

    • «Зенит» выиграл у «Рубина» со счетом 2:0 в Фонбет Кубке России.
    • Соболев сделал ассист в 1-м тайме, а в перерыве его заменили.
    • Фанаты «Зенита» сначала освистали нападающего при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    17.09.2024 23:39
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    Комментарии (6)
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    WE ARE FOR PETER
    1726606927
    Ни бэ и ни мэ)
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    WE ARE FOR PETER
    1726606948
    Стыдно за Спартак
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    The only one
    1726621906
    "Дипломат", однако...
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    Январь 59
    1726647340
    Другими словами, он не осудил фанатскую трибуну, а выразил надежду. Такая я же реакция болельщиков будет и в адрес С. Б. Семака, как только начнут проигрывать на своём стадионе. Вопрос с хамством на трибунах нужно решать коренным образом. Камеры наблюдения могут зафиксировать каждого, после игры вручить почетный статус "Персона нонграта" , и вопросы будут решены самым кардинальным образом.
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    Всеволод-Малиновский-vkon
    1726753302
    Что. Сказать . У Зенита нет проблем кого приобрести . Короче , сборная Южной Америки . Без тренера делают результат , играют не в напряг , а в удовольствие . Во многих чемпионатах есть такие классные клубы , с ними играть интересно .
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    Рыло свина
    1726769083
    Саша член, а мнения дырок мужмкам не интерсны!!!
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