Реакция Семака на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на оскорбления Александра Соболева со стороны фанатов.

– Это был первый матч Александра Соболева на «Газпром Арене» в футболке «Зенита», и фанатская трибуна, мягко говоря, не очень деликатно его встретила. Выкрикивала и оскорбительные кричалки, несмотря на голевое действие. В связи с этим не планируется какое-то публичное обращение к фанатам, чтобы они, может быть, поменяли свое отношение к нему или, как минимум, прислушались к тому, что вы им скажете?

– Саша – член команды, такой же как и все остальные. И мы работаем все вместе для достижения результата.

Что касается болельщиков, они сами решают, к кому и как относиться. Они прекрасно поддерживают команду.

Саша своими действиями, в том числе сегодняшним действием с голевой передачей, помог команде одержать победу, и в дальнейшем он будет делать все, чтобы помогать нашему клубу, нашей команде выигрывать.

«Зенит» выиграл у «Рубина» со счетом 2:0 в Фонбет Кубке России.

Соболев сделал ассист в 1-м тайме, а в перерыве его заменили.

Фанаты «Зенита» сначала освистали нападающего при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовься к турниру с нашим тестом!