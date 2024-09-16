Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-вратарь сборной России рассказал о деградации футбола в стране

    Экс-вратарь сборной России рассказал о деградации футбола в стране

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о состоянии дел в российском футболе.

    «Футбол по большому счeту у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов – уровень ещe выше. А ещe раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос».

    К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет», – сказал Филимонов.

    • Филимонов в составе «Спартака» шесть раз становился чемпионом России и один раз обладателем Кубка России по футболу.
    • Он завершил профессиональную карьеру в 2018 году, в последнее время тренировал медийные футбольные клубы.

    Новости по теме
    Сафонов – третий российский вратарь, сыгравший за иностранный клуб в ЛЧ 1
    Филимонов грустит, что дети не знают ветеранов: «Человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака» 8
    Филимонов раскритиковал менталитет современных российских игроков 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2024 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sined1951
    1726467307
    Ерунду написал. Футбол в нашей стране жив и развивается, правда не такими темпами как хотелось бы. Про великих игроков тоже не нужно байки рассказывать. Да, выделялись на российском фоне безденежья и плохих полей, но не более. Славы стране на международном уровне не принесли и не надо делать из них небожителей.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726468788
    Согласен с Александром Владимировичем. Для большинства из нашего потерянного поколения главное - это самовыражение. А знание своей истории, умение играть в футбол не интересно. К огромному сожалению. ((( *****
    Ответить
    odessakmv
    1726482719
    уж кто-бы мычал.... один матч\мяч тебе до сих пор вся страна простить не может.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+