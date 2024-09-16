Экс-вратарь сборной России рассказал о деградации футбола в стране

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о состоянии дел в российском футболе.

«Футбол по большому счeту у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов – уровень ещe выше. А ещe раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос».

К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет», – сказал Филимонов.