Ничья «Спартака» в Махачкале, результативный дебют Дзюбы в «Акроне», скандальная выходка «Атланты» Миранчука и другие новости

«Атланта» вновь проигнорировала флаг России у Миранчука на представлении состава.

Агент Смирнов – о скандальной выходке «Атланты»: «Если Миранчук не заявит свою позицию, для меня он прекратит существование».

Семак одной фразой ответил на кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Стало известно, сколько миллионов получит каждый игрок «Зенита» за победу над ЦСКА.

«Спартак» вручил подарок МакSим.

Трогательное обращение фанатов «ПСЖ» к Сафонову.

Калинин из «Факела» пытался подраться с болельщиками после матча с «Пари НН».

Доннарумма не сыграет с «Жироной» – есть вероятность дебюта за «ПСЖ» Сафонова.

РПЛ. «Акрон» разгромил «Химки» (3:0), Дзюба сделал ассист в дебютном матче.

Стало известно, почему сорвался трансфер Дзюбы в «Крылья Советов» и «Химки».

Фанаты «Динамо Мх» скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

РПЛ. «Спартак» не смог победить «Динамо Мх» (1:1).