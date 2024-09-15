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    • Агент Смирнов – о скандальной выходке «Атланты»: «Если Миранчук не заявит свою позицию, для меня он прекратит существование»

    Агент Смирнов – о скандальной выходке «Атланты»: «Если Миранчук не заявит свою позицию, для меня он прекратит существование»

    Антон Смирнов, футбольный агент и юрист, высказался о поведении «Атланты». Клуб МЛС во второй раз подряд не поставил российский флаг рядом с фамилией Алексея Миранчука.

    «Если Миранчук не заявит публично свою позицию по последовательному отсутствию рядом с его фамилией российского флага, для меня этот футболист прекратит существование. Значит, нет смысла за него переживать и болеть. Ведь мы это делаем по национальной принадлежности, от которой он отказывается.

    Да и хер бы с ним тогда собственно. Будем болеть за тех, кто ассоциирует себя с Россией и защищает свою страну», – написал Смирнов.

    • У Миранчука 3 матча в МЛС – 0 результативных действий.
    • Несколько часов назад «Атланта» уступила «Нэшвиллу» (0:2), который шел в таблице последним.
    • Миранчук покинул Россию в 2020 году.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    15.09.2024 09:06
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    Комментарии (31)
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    лошадка35
    1726388600
    А важно ли Миранчуку существовать для агента?
    Ответить
    Myasko
    1726388797
    Миранчук похоже уже на коленях стоит с купюрами во рту...
    Ответить
    Бан
    1726392288
    А выступления на Олимпиаде не под российским флагом это как? Самые неприятные существа это активисты — крысы, косящие под патриотов. Делающие себе пиар за счет жизни других. Смирнов вроде еще достаточно молодой человек призывного возраста, пусть идет доказывает свою любовь к Родине на СВО.
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    Бриг
    1726394016
    Чтобы заявлять позицию нужно стать незаменимым в клубе. а пока... На футболе надо концентрироваться.
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    momwig_
    1726394247
    Где-то в Атланте округлились от ужаса глаза Миранчука...
    Ответить
    Александр-Балашов-google
    1726396326
    Рано ему что-то там ещё заявлять, а то так можно и скамейку полировать до конца контракта, выходя на 10 минут в концовке.Как говорится, инициатива, **@т инициатора.
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    Arvlad
    1726397207
    "Ведь мы это делаем по национальной принадлежности" - вот оказывается по какому принципу нам должен нравиться спортсмен или нет! А я-то думал, что это происходит из-за его классной и красивой игры...
    Ответить
    odessakmv
    1726483083
    господин агент, а в каких банках у Вас счета и в каких странах виллы?
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    Troyz
    1726540424
    Миранчуку следует выразить свою позицию. А не то его не вызовут в сборную на матчи с Маврикием и Танзанией
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    Гор--google
    1726727474
    Кто ты,что ты,откуда ты чмушник? Будешь ещё пасть открывать на парня.Ты ему нужен как третье яйцо для члена.Бабло за переход поимел,и начал крыса беспонтовый гонор свой выказывать.Ты в ноженьки ему кланяться должен,а не буробить за флаг.Он и так россиянин,и играет за Россию,и за флаг, это все знают,и уважают его. А ты,это не понятная субстанция. Видно Лёша послал тебя уже, раз начал пылить в его сторону.Значит тем более подленький ты экземпляр.Да неспошлёт тебе всевышний больше клиентов,и отберёт нынешних.
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