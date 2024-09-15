Агент Смирнов – о скандальной выходке «Атланты»: «Если Миранчук не заявит свою позицию, для меня он прекратит существование»

Антон Смирнов, футбольный агент и юрист, высказался о поведении «Атланты». Клуб МЛС во второй раз подряд не поставил российский флаг рядом с фамилией Алексея Миранчука.

«Если Миранчук не заявит публично свою позицию по последовательному отсутствию рядом с его фамилией российского флага, для меня этот футболист прекратит существование. Значит, нет смысла за него переживать и болеть. Ведь мы это делаем по национальной принадлежности, от которой он отказывается.

Да и хер бы с ним тогда собственно. Будем болеть за тех, кто ассоциирует себя с Россией и защищает свою страну», – написал Смирнов.

У Миранчука 3 матча в МЛС – 0 результативных действий.

Несколько часов назад «Атланта» уступила «Нэшвиллу» (0:2), который шел в таблице последним.

Миранчук покинул Россию в 2020 году.

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