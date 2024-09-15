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    • Стало известно, почему сорвался трансфер Дзюбы в «Крылья Советов» и «Химки»

    Стало известно, почему сорвался трансфер Дзюбы в «Крылья Советов» и «Химки»

    У новичка «Акрона» Артема Дзюбы были и другие варианты продолжения карьеры. Однако трансфер в «Химки» и «Крылья Советов» не состоялся.

    «Дзюба до последнего пытался подписать контракт с «Химками». Игрок надеялся остаться в Москве и не особо хотел переезжать из столицы в Тольятти.

    Однако Туфан Садыгов (куратор «Химок» – прим. «Бомбардира») в итоге решил не подписывать Дзюбу. По словам источников, причиной стал тот факт, что Дзюба стал бы еще одним конкурентом его сыну, Илье Садыгову. Источники утверждают, что Туфан хотел видеть в команде Артема, но беспокоился, что при наличии в составе Дзюбы и Антона Заболотного Илья выходил бы на поле еще реже (в этом сезоне Садыгов появился на поле в четырех играх: две в РПЛ и две в кубке).

    При этом еще один источник говорит, что Дзюбу в команде не очень хотел видеть Франк Артига – тренер переживал, что Артeм будет плохо влиять на коллектив. А вот сам Илья Садыгов, по словам собеседников, не боялся конкуренции с Дзюбой и был не против его прихода.

    Также у Дзюбы была возможность перехода в «Крылья Советов», но тут Артему спутал все карты трансфер Соболева в «Зенит», который привел к переходу Сергеева в «Крылья Советов», – написал источник.

    • Дзюба дебютировал за «Акрон» в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).
    • Артем сделал голевой пас.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    15.09.2024 19:50
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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1726419244
    Почему это лживое парнокопытное псевдо СМИ постится на этом сайте?
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    FRZZ
    1726421734
    Всё это выдумки с больной головы журналюг.
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