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    РПЛ. «Спартак» не смог победить «Динамо Мх» (1:1)

    «Спартак» в 8-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо Мх». У москвичей в свои ворота забил Руслан Литвинов.

    На 90-й минуте у «Динамо» красную карточку получил Уссем Мрезиг.

    «Спартак» остался на пятом месте. «Динамо» поднялось на девятую строчку.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Динамо (Махачкала) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Угальде, 20; 1:1 – Литвинов, 36 (в свои ворота).

    Удаление: Мрезиг, 90 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 20:55
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    Комментарии (156)
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    7:1
    1726429278
    почитал комменты, сделал вывод, что в тарасовке сегодня дрищут пара синхронистов: спартачище и анатольич72. прям наперегонки! и во всём, естественно, виноват зенит, а не тупые рылы))
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    neim
    1726429615
    Так держать Спартак! Ну хотя бы до следующего тура ))).
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    neveldomha
    1726430117
    Назад в будущее)))))
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    qawzsexdr
    1726430909
    Если бы не судьи, инородная без проблем взяла бы 3 очка
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    vvv123
    1726432382
    Чё, опять? Станковича гнать, Литвинова расстрелять!
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    Artemka444
    1726433473
    Спартак днище футбольное Вот и вся история
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    7:1
    1726435019
    позор рыжим! ПОЗОР!
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    Каратель помойников
    1726458277
    Как забурлило помойное болото))) а я предлагаю перестать чмырить зинку,ей же ой как в 20 веке досталось,имел кто хотел от Калининграда до Владивостока,иногда партия спасала,но когда зинка пускалась в разнос,то и партия ничего сделать не могла-пердив.добрались они до бездонной кормушки, пускай ещё купят 20 шампиенств,а всякие диплодоки подтрибунные наплодят кучу акков на сайтах и будут 2 человека друг друга хвалить.пусть Миллер и Медведев тешат свое самолюбие за казённый счёт и выписывают премии,скупают латинок.когда то это закончится и отрезвление будет очень страшным.
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    ОК, Зенит!
    1726458654
    Эпичный футбол показал Спартак с сильнейшей командой страны. Феерили все. Агрессия, давление на ворота, прессинг, дриблинг, стеночки, забегания, дальные удары, стандарты и все это на высокой запредельной скорости…снилось спартакам. И снится до сих пор. Несбыточные мечты. Почему, спросите вы? Да потому что гладиолус (жирно зачеркнуто) Зенит!
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    БУНЯ
    1726601235
    Устал читать Спартаковские отмазки, в основном про автобус Махачкалы. Обосрались, так признайтесь в этом, а не винить судью, автобус и т.д. Так кто вам мешал ставить хоть троллейбус? Правильно Червиченко сказал. Цитата: "«Деньги на ветер! «Спартак» потратил столько денег на трансферы этим летом, а не может обыграть Махачкалу, у которой весь состав стоит как один игрок красно-белых." Добавить нечего
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