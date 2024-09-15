РПЛ. «Спартак» не смог победить «Динамо Мх» (1:1)

«Спартак» в 8-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо Мх». У москвичей в свои ворота забил Руслан Литвинов.

На 90-й минуте у «Динамо» красную карточку получил Уссем Мрезиг.

«Спартак» остался на пятом месте. «Динамо» поднялось на девятую строчку.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Махачкала) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Угальде, 20; 1:1 – Литвинов, 36 (в свои ворота).

Удаление: Мрезиг, 90 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!