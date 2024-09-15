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    Трогательное обращение фанатов «ПСЖ» к Сафонову

    Болельщики «ПСЖ» накануне поприветствовали летних новичков клуба на «Парк де Пренс». Фанаты обратились к игрокам с баннером.

    «Пачо, Невеш, Сафонов, Дуэ, добро пожаловать в «ПСЖ», – написали болельщики.

    • «ПСЖ» летом купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • Матвей еще не играл за парижан в официальном матче.
    • Возможно, дебют состоится на следующей неделе в матче Лиги чемпионов против «Жироны».

    Скриншот трансляции Okko

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 13:07
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    Комментарии (4)
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    7:1
    1726399374
    кто придумывает такие идиотские заголовки? это "добро пожаловать" было настолько трогательным, что я тронут, все хряки в тарасофке тронуты, даже в госдуме некоторые украдкой вытирают платочком слёзы, увидев, как ТРОГАТЕЛЬНО в недружественной стране встречают гражданина рф.
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    DOCTOR PENALTY
    1726407925
    И что здесь можно было потрогать?.. ))
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    slavа0508
    1726415231
    Ну прям до слёз . ох блогеры ...не осталось настоящих журналистов . одни блогеры любители ...
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    Zubo
    1726455391
    До слез пробрало , эх !! Третьим в списке поставили …
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