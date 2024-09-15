Трогательное обращение фанатов «ПСЖ» к Сафонову

Болельщики «ПСЖ» накануне поприветствовали летних новичков клуба на «Парк де Пренс». Фанаты обратились к игрокам с баннером.
«Пачо, Невеш, Сафонов, Дуэ, добро пожаловать в «ПСЖ», – написали болельщики.
- «ПСЖ» летом купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Матвей еще не играл за парижан в официальном матче.
- Возможно, дебют состоится на следующей неделе в матче Лиги чемпионов против «Жироны».
Скриншот трансляции Okko
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