Матч 10 тура Первой лиги между «Тюменью» и «Соколом Саратов» состоится 15 сентября 2024 года в 15:00 по московскому времени.

«Тюмень»

«Тюмень» занимает последнее, 18 место в турнирной таблице с 5 очками. Команда выиграла 1 матч, сыграла вничью 2 раза и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных голов – 6:14. В последних трех матчах команда набрала 1 очко:

«Сокол» находится на 12 месте с 11 очками. У команды 2 победы, 5 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 6:7. В последних трех матчах команда набрала 2 очка:

Последние очные встречи:

Прогноз на матч «Тюмень» – «Сокол»

«Тюмень» в этом сезоне показывает слабые результаты, и команда находится на последней строчке таблицы. «Сокол» также не может похвастаться стабильной игрой, но находится в более комфортном положении. Прогноз – ничья или победа «Сокола» (1.80).