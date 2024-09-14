Матч 10 тура Первой лиги между «Тюменью» и «Соколом Саратов» состоится 15 сентября 2024 года в 15:00 по московскому времени.
«Тюмень»
«Тюмень» занимает последнее, 18 место в турнирной таблице с 5 очками. Команда выиграла 1 матч, сыграла вничью 2 раза и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных голов – 6:14. В последних трех матчах команда набрала 1 очко:
-
09.09.2024, «Балтика» – «Тюмень» 2:1;
-
01.09.2024, «Сочи» – «Тюмень» 3:0;
-
23.08.2024, «Тюмень» – «Арсенал» 0:0.
«Сокол»
«Сокол» находится на 12 месте с 11 очками. У команды 2 победы, 5 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 6:7. В последних трех матчах команда набрала 2 очка:
-
09.09.2024, «Родина» – «Сокол» 2:0;
-
01.09.2024, «Сокол» – «Шинник» 0:0;
-
23.08.2024, «СКА-Хабаровск» – «Сокол» 2:2.
Последние очные встречи:
-
12.05.2024, «Сокол» – «Тюмень» 2:1;
-
05.11.2023, «Тюмень» – «Сокол» 2:0;
-
29.04.2017, «Сокол» – «Тюмень» 1:0.
Прогноз на матч «Тюмень» – «Сокол»
«Тюмень» в этом сезоне показывает слабые результаты, и команда находится на последней строчке таблицы. «Сокол» также не может похвастаться стабильной игрой, но находится в более комфортном положении. Прогноз – ничья или победа «Сокола» (1.80).