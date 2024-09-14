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    «Тюмень» – «Сокол»: прогноз на матч 10 тура ФНЛ, 15 сентября

    Матч 10 тура Первой лиги между «Тюменью» и «Соколом Саратов» состоится 15 сентября 2024 года в 15:00 по московскому времени.

    «Тюмень»

    «Тюмень» занимает последнее, 18 место в турнирной таблице с 5 очками. Команда выиграла 1 матч, сыграла вничью 2 раза и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных голов – 6:14. В последних трех матчах команда набрала 1 очко:

    «Сокол»

    «Сокол» находится на 12 месте с 11 очками. У команды 2 победы, 5 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 6:7. В последних трех матчах команда набрала 2 очка:

    Последние очные встречи:

    • 12.05.2024, «Сокол» – «Тюмень» 2:1;

    • 05.11.2023, «Тюмень» – «Сокол» 2:0;

    • 29.04.2017, «Сокол» – «Тюмень» 1:0.

    Прогноз на матч «Тюмень» – «Сокол»

    «Тюмень» в этом сезоне показывает слабые результаты, и команда находится на последней строчке таблицы. «Сокол» также не может похвастаться стабильной игрой, но находится в более комфортном положении. Прогноз – ничья или победа «Сокола» (1.80).

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 21:59
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