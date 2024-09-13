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    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 8-го тура РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что в 8-м туре РПЛ ЦСКА проиграет «Зениту» (1:2).

    «Рубин»«Крылья Советов» – 1:1. Казанская команда находится выше в турнирной таблице, и у неe всe в порядке. Если бы не длинный перерыв и переход Ивана Сергеева в стан самарцев, то хозяева были бы фаворитами.

    Но сейчас команда Осинькина получила время на восстановление и работу над проблемами в обороне. «Крылья» должны прибавить в качестве игры. Они могут сыграть вничью в Казани.

    «Оренбург» – «Локомотив» – 2:3. У железнодорожников много игроков были вызваны в сборную, но к субботе они должны полностью восстановиться. Тем более, они сыграли всего один матч. У «Оренбурга» много травмированных футболистов. Это может повлиять на качество футбола.

    Также у хозяев есть дисквалифицированные игроки. У москвичей будет явное игровое преимущество, но «Оренбург» отлично выступает на домашнем поле, где много забивает. Поэтому зрителей может ожидать результативная встреча.

    «Факел»«Пари НН» – 1:0. «Факел» закономерно располагается на последнем месте в турнирной таблице. По игре команда выглядит хуже всех. Нижегородцы же худо-бедно играют в свой футбол, забивая голы. А вот у воронежцев с этим проблемы. Три забитых мяча – печальный результат. Да и в обороне хозяева ненадeжны.

    Но воронежцы не обречены, они могут выкарабкаться за счeт характера. Эта встреча как раз может стать одной из таких, где они могут победить.

    ЦСКА – «Зенит» – 1:2. Матч тура обещает стать интересным. Обе команды подойдут к игре в оптимальных составах. «Зенит» наверняка будет играть в два нападающих, иначе с эшелонированной обороной ЦСКА не справиться. Оба коллектива много не потеряют, если сыграют вничью.

    Армейцы, скорее всего, будут играть вторым номером, хотя разница в классе команд сегодня не так велика, чтобы назвать питерцев явными фаворитами. Но преимущество в нападении должно помочь гостям победить.

    «Краснодар» – «Ростов» – 2:1. Переход Уткина в «Ахмат» можно считать неожиданным, но его есть кем заменить в «Ростове». А вот отсутствие Кордобы» для «Краснодара» станет большой потерей. В остальном же «Краснодар» сильнее «Ростова».

    Разгром «Факела» командой Карпина – это не показатель уровня гостей. Безусловно, на игру повлияет и отсутствие тренерского штаба гостей, который был в сборной.

    «Динамо» (Москва) – «Ахмат» – 2:0. Динамовцы будут большими фаворитами, потому что грозненцы сейчас плохо играют. Посмотрим, как себя проявит кризисный менеджер Ташуев у руля «Ахмата». Но у команды большие проблемы с составом и вряд ли она навяжет борьбу бело-голубым.

    «Акрон»«Химки» – 1:1. В подмосковной команде играют более опытные футболисты. Команда хоть и находится в зоне переходных матчей, но показывает симпатичную игру. Тольяттинцам в этой встрече может не хватить опыта, чтобы хотя бы сыграть вничью. А вот гости могут победить, но закономерным результатом будет ничья.

    «Динамо» (Махачкала) – «Спартак» – 1:2. Очевидно, что у «Спартака» более классный состав, но у динамовцев очень дисциплинированная дружина. Плюс у махачкалинцев крайне волевая команда. Москвичи приедут за победой, ведь они почувствовали, что с «Зенитом» можно бороться за чемпионство, но «Динамо» точно не будет сдаваться без боя. Ожидается битва.

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    Источник: Sportbox.ru

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    13.09.2024 11:12
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    Комментарии (11)
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    Алим Терек
    1726216024
    «Рубин» – «Крылья Советов» – 2:1. «Оренбург» – «Локомотив» – 2:1. «Факел» – «Пари НН» – 0:0. ЦСКА – «Зенит» – 0:2. «Краснодар» – «Ростов» – 2:1. «Динамо» (Москва) – «Ахмат» – 1:2. «Акрон» – «Химки» – 2:1. «Динамо» (Махачкала) – «Спартак» – 0:0.
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    The only one
    1726226556
    «Рубин» – «Крылья Советов» «Оренбург» – «Локомотив» «Факел» – «Пари НН» ЦСКА – «Зенит» «Краснодар» – «Ростов» «Динамо» (Москва) – «Ахмат» «Акрон» – «Химки» «Динамо» (Махачкала) – «Спартак» СКОРО УЗНАЕМ
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    Desma
    1726254319
    Учитывая, что за Саню Бубнова пишет не понятно какой человек, то даже в первом приближении воспринимать прогноз на очередной тур не приходится. автопрогноз просто отдыхает.
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