Бубнов спрогнозировал итоги матчей 8-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что в 8-м туре РПЛ ЦСКА проиграет «Зениту» (1:2).

«Рубин» – «Крылья Советов» – 1:1. Казанская команда находится выше в турнирной таблице, и у неe всe в порядке. Если бы не длинный перерыв и переход Ивана Сергеева в стан самарцев, то хозяева были бы фаворитами.

Но сейчас команда Осинькина получила время на восстановление и работу над проблемами в обороне. «Крылья» должны прибавить в качестве игры. Они могут сыграть вничью в Казани.

«Оренбург» – «Локомотив» – 2:3. У железнодорожников много игроков были вызваны в сборную, но к субботе они должны полностью восстановиться. Тем более, они сыграли всего один матч. У «Оренбурга» много травмированных футболистов. Это может повлиять на качество футбола.

Также у хозяев есть дисквалифицированные игроки. У москвичей будет явное игровое преимущество, но «Оренбург» отлично выступает на домашнем поле, где много забивает. Поэтому зрителей может ожидать результативная встреча.

«Факел» – «Пари НН» – 1:0. «Факел» закономерно располагается на последнем месте в турнирной таблице. По игре команда выглядит хуже всех. Нижегородцы же худо-бедно играют в свой футбол, забивая голы. А вот у воронежцев с этим проблемы. Три забитых мяча – печальный результат. Да и в обороне хозяева ненадeжны.

Но воронежцы не обречены, они могут выкарабкаться за счeт характера. Эта встреча как раз может стать одной из таких, где они могут победить.

ЦСКА – «Зенит» – 1:2. Матч тура обещает стать интересным. Обе команды подойдут к игре в оптимальных составах. «Зенит» наверняка будет играть в два нападающих, иначе с эшелонированной обороной ЦСКА не справиться. Оба коллектива много не потеряют, если сыграют вничью.

Армейцы, скорее всего, будут играть вторым номером, хотя разница в классе команд сегодня не так велика, чтобы назвать питерцев явными фаворитами. Но преимущество в нападении должно помочь гостям победить.

«Краснодар» – «Ростов» – 2:1. Переход Уткина в «Ахмат» можно считать неожиданным, но его есть кем заменить в «Ростове». А вот отсутствие Кордобы» для «Краснодара» станет большой потерей. В остальном же «Краснодар» сильнее «Ростова».

Разгром «Факела» командой Карпина – это не показатель уровня гостей. Безусловно, на игру повлияет и отсутствие тренерского штаба гостей, который был в сборной.

«Динамо» (Москва) – «Ахмат» – 2:0. Динамовцы будут большими фаворитами, потому что грозненцы сейчас плохо играют. Посмотрим, как себя проявит кризисный менеджер Ташуев у руля «Ахмата». Но у команды большие проблемы с составом и вряд ли она навяжет борьбу бело-голубым.

«Акрон» – «Химки» – 1:1. В подмосковной команде играют более опытные футболисты. Команда хоть и находится в зоне переходных матчей, но показывает симпатичную игру. Тольяттинцам в этой встрече может не хватить опыта, чтобы хотя бы сыграть вничью. А вот гости могут победить, но закономерным результатом будет ничья.

«Динамо» (Махачкала) – «Спартак» – 1:2. Очевидно, что у «Спартака» более классный состав, но у динамовцев очень дисциплинированная дружина. Плюс у махачкалинцев крайне волевая команда. Москвичи приедут за победой, ведь они почувствовали, что с «Зенитом» можно бороться за чемпионство, но «Динамо» точно не будет сдаваться без боя. Ожидается битва.