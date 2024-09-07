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    • Лига наций. Германия благодаря 1+3 Мусиалы разгромила Венгрию (5:0), Нидерланды – Боснию и Герцеговину (5:2)

    Лига наций. Германия благодаря 1+3 Мусиалы разгромила Венгрию (5:0), Нидерланды – Боснию и Герцеговину (5:2)

    Германия в 1-м туре Лиги наций дома крупно обыграла Венгрию. В четырех голах поучаствовал полузащитник Джамал Мусиала.

    В другой встрече группы Нидерланды разгромили Боснию и Герцеговину.

    Лига наций. Лига А. Группа 3. 1-й тур

    Германия – Венгрия – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фулькруг, 27; 2:0 – Мусиала, 58; 3:0 – Вирц, 66; 4:0 – Павлович, 77; 5:0 – Хаверц, 81 (с пенальти).

    Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Зиркзее, 13; 1:1 – Демирович, 27; 2:1 – Рейндерс, 45+2; 3:1 – Гакпо, 56; 3:2 – Джеко, 73; 4:2 – Вегхорст, 88; 5:2 – Симонс, 90+2.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2024 23:44
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