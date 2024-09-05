Стала известна реакция «Спартака» на трансфер Промеса в клуб из ОАЭ

Исполнительный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебан дал комментарии по поводу подписания Квинси Промеса.

– Илья, как получилось осуществить этот трансфер?

– Мы знакомы с Квинси, играли друг против друга, у нас общие друзья в Москве, поэтому не было проблем договориться.

В этом году наш клуб сделал большой шаг вперед в плане тренерского штаба, условий работы. Квинси тренировался на наших полях, пришла идея – не предложить ли ему поиграть на профессиональном уровне, исходя из законодательства, которое позволяет ему это в данной ситуации.

Я ему позвонил, он меня вспомнил, на следующий день приехал, мы обсудили некоторые вопросы, а Квинси подключил своего агента, и уже на следующий день добили все моменты.

Вчера вечером после медицинского контроля мы подписали контракт и сегодня подали заявку игрока.

– Обсуждали с руководством «Спартака» этот трансфер?

– Я знаю Олега Малышева, мы познакомились в Москве 3-4 года назад. Мы по-товарищески созвонились, обсудили, все рассказали.

Он от себя лично и от «Спартака» сильно обрадовался, что в такой момент у Квинси есть возможность попасть в правильное окружение. Ну и он порадовался за нас, что есть возможность с таким игроком поработать.