Стала известна реакция «Спартака» на трансфер Промеса в клуб из ОАЭ

Исполнительный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебан дал комментарии по поводу подписания Квинси Промеса.
– Илья, как получилось осуществить этот трансфер?
– Мы знакомы с Квинси, играли друг против друга, у нас общие друзья в Москве, поэтому не было проблем договориться.
В этом году наш клуб сделал большой шаг вперед в плане тренерского штаба, условий работы. Квинси тренировался на наших полях, пришла идея – не предложить ли ему поиграть на профессиональном уровне, исходя из законодательства, которое позволяет ему это в данной ситуации.
Я ему позвонил, он меня вспомнил, на следующий день приехал, мы обсудили некоторые вопросы, а Квинси подключил своего агента, и уже на следующий день добили все моменты.
Вчера вечером после медицинского контроля мы подписали контракт и сегодня подали заявку игрока.
– Обсуждали с руководством «Спартака» этот трансфер?
– Я знаю Олега Малышева, мы познакомились в Москве 3-4 года назад. Мы по-товарищески созвонились, обсудили, все рассказали.
Он от себя лично и от «Спартака» сильно обрадовался, что в такой момент у Квинси есть возможность попасть в правильное окружение. Ну и он порадовался за нас, что есть возможность с таким игроком поработать.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.