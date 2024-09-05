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    • Стала известна реакция «Спартака» на трансфер Промеса в клуб из ОАЭ

    Стала известна реакция «Спартака» на трансфер Промеса в клуб из ОАЭ

    Исполнительный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебан дал комментарии по поводу подписания Квинси Промеса.

    – Илья, как получилось осуществить этот трансфер?

    – Мы знакомы с Квинси, играли друг против друга, у нас общие друзья в Москве, поэтому не было проблем договориться.

    В этом году наш клуб сделал большой шаг вперед в плане тренерского штаба, условий работы. Квинси тренировался на наших полях, пришла идея – не предложить ли ему поиграть на профессиональном уровне, исходя из законодательства, которое позволяет ему это в данной ситуации.

    Я ему позвонил, он меня вспомнил, на следующий день приехал, мы обсудили некоторые вопросы, а Квинси подключил своего агента, и уже на следующий день добили все моменты.

    Вчера вечером после медицинского контроля мы подписали контракт и сегодня подали заявку игрока.

    – Обсуждали с руководством «Спартака» этот трансфер?

    – Я знаю Олега Малышева, мы познакомились в Москве 3-4 года назад. Мы по-товарищески созвонились, обсудили, все рассказали.

    Он от себя лично и от «Спартака» сильно обрадовался, что в такой момент у Квинси есть возможность попасть в правильное окружение. Ну и он порадовался за нас, что есть возможность с таким игроком поработать.

    • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
    • Летом его контракт со «Спартаком» истек.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: ODDS

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    05.09.2024 22:46
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    Комментарии (4)
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    vvv123
    1725609116
    Увели из-под носа свиней уголовничка... Форменное безобразие!
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