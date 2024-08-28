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    Новичок «Спартака» любит треки Промеса

    Новый защитник «Спартака» Миенти Абена является поклонником творчества Квинси Промеса.

    – Вы только перешли в «Спартак». Какую музыку слушаете?

    – Мне нравятся разные стили музыки. Я даже пробую слушать русский хип‑хоп. Думаю, мне понравится.

    Слушаю много музыки Квинси Промеса, мы говорим на одном языке.

    • На прошлой неделе Промес записал трек под названием «Москва».
    • Он долго жил в российской столице, выступая за «Спартак». 1 июля контракт между сторонами истек.
    • Сейчас Промес находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
    • На родине его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2024 00:03
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    Комментарии (2)
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    яцык
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