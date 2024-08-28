Новичок «Спартака» любит треки Промеса

Новый защитник «Спартака» Миенти Абена является поклонником творчества Квинси Промеса.

– Вы только перешли в «Спартак». Какую музыку слушаете?

– Мне нравятся разные стили музыки. Я даже пробую слушать русский хип‑хоп. Думаю, мне понравится.

Слушаю много музыки Квинси Промеса, мы говорим на одном языке.