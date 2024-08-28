Новый защитник «Спартака» Миенти Абена является поклонником творчества Квинси Промеса.
– Вы только перешли в «Спартак». Какую музыку слушаете?
– Мне нравятся разные стили музыки. Я даже пробую слушать русский хип‑хоп. Думаю, мне понравится.
Слушаю много музыки Квинси Промеса, мы говорим на одном языке.
- На прошлой неделе Промес записал трек под названием «Москва».
- Он долго жил в российской столице, выступая за «Спартак». 1 июля контракт между сторонами истек.
- Сейчас Промес находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
- На родине его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.