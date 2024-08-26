«Атлетико» отдал в аренду «Лейпцигу» участника Евро-2024

«РБ Лейпциг» объявил о переходе Артура Вермерена из «Атлетико».
19-летний полузащитник сменил команду на правах аренды с обязательством выкупа в случае проведения игроком определенного количества матчей.
Предположительно, сумма сделки составит 3+20 миллионов евро.
Новичок «Лейпцига» взял 18-й игровой номер.
- «Атлетико» покупал Вермерена в конце января за 18 млн евро.
- С тех пор хавбек поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 160 минут.
- Он был в заявке сборной Бельгии на Евро-2024.
Источник: сайт «Лейпцига»