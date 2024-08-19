Карпин объяснил выбор состава сборной России на игры с Вьетнамом и Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу расширенного состава команды на сентябрьский сбор.

Россияне встретятся с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

«В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей.

Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании.

Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелетов за пару дней.

Ещe более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране.

Похожая ситуация и у Фeдора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте.

Антон Миранчук сейчас находится без команды, а, значит, без игровой практики. Ждeм, что он подпишет контракт с каким-либо клубом и вернeтся в список кандидатов в сборную.

На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего – Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей», – сказал Карпин.