Стали известны стартовые составы на матч 2 тура Кубка России пути команд РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Игра состоится 13 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Прохин, Касимов, Зотов, Башич, Муро, Рыбчинский, Барановский, Оганесян, Куэро.
Главный тренер: Давид Деограсия
«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Сарвели, Салтыков, Раков, Сулейманов.
Главный тренер: Михаил Галактионов
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Источник: «Бомбардир»