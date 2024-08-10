РПЛ. «Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0)

В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» победил «Динамо» Мх со счетом 2:0.

Голы у хозяев забили защитники – Илья Самошников в первом тайме и Евгений Морозов во втором.

«Локомотив» набрал 9 очков и сравнялся по их количеству с лидирующим «Зенитом» и московским «Динамо». У махачкалинцев 2 очка, команда занимает 13-ю позицию.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Махачкала) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Самошников, 10; 2:0 – Морозов, 64.

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