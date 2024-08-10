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  • Галактионов объяснил замену Пиняева в перерыве матча с «Динамо» Мх

Галактионов объяснил замену Пиняева в перерыве матча с «Динамо» Мх

10 августа 2024, 18:24

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» Мх (2:0) высказался об изменениях в игре команды во втором тайме.

– Почему начало второго тайма было волнительным? Позволили допустить несколько моментов у своих ворот…

– Это связано с тем, что в середине перестали держать мяч таким образом и выходить из обороны, чтобы отодвинуть соперника от наших ворот. Также было несколько опасных моментов. Соперник с этого создавал моменты, нельзя сказать, что с взаимодействий и комбинаций, именно со стандартных положений.

Мы рассчитывали на свои быстрые атаки, и в принципе направленность замен была вызвана тем же. Дима Воробьев подустал и Артем Карпукас. Приняли решение, что более свежие и мобильные ребята, нацеленные не только на атаку, но которые могут помогать и в обороне держать ритм игры.

Мы понимали, с кем мы столкнемся. Что это очень вязкая, дисциплинированная, боевая команда и надо было терпеть, поэтому очень важно было сыграть на ноль в этом матче.

– С чем связана ранняя замена Пиняева?

– Нам показалось, что можно было действовать более инициативно. Он хорошо открывался, был активен. С учетом того, что мы смотрели на состояние ребят, видели, что сил было отдано много. Чтобы поддержать темп игры, решили выпустить более свежего игрока. Никак не связано с тем, что у плохо у него что‑то или нет. Просто решили еще больше добавить скорости.

  • «Локомотив» на данный момент занимает 3-е место в РПЛ с 9 очками.
  • Нападающий Сергей Пиняев был заменен в перерыве матча с «Динамо» Мх.
  • В этом сезоне 19-летний форвард в 5 матчах забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив Пиняев Сергей Галактионов Михаил
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