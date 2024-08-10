Тренер «Динамо» Мх высказался о судействе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал работу арбитров в гостевом матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
«По судейству ничего комментировать не хочется, уже многое было сказано. Там много кто отвечает за эту тему, они разберут все моменты и вынесут решение. Знаете, всегда хочется, чтобы трактовали любой эпизод в твою пользу, это понятно. Если говорить про сегодняшние моменты, со скамейки я на 100% сказать не могу, хотя там есть что посмотреть», – сказал Биджиев.
- На 66-й минуте матча судья Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушения со стороны защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси, который ударил по ноге защитника махачкалинцев Темиркана Сундукова.
- ЭСК при президенте РФС ранее объявила, что судья Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» Мх в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).
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Источник: «Матч ТВ»