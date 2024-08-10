Тренер «Динамо» Мх высказался о судействе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал работу арбитров в гостевом матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

«По судейству ничего комментировать не хочется, уже многое было сказано. Там много кто отвечает за эту тему, они разберут все моменты и вынесут решение. Знаете, всегда хочется, чтобы трактовали любой эпизод в твою пользу, это понятно. Если говорить про сегодняшние моменты, со скамейки я на 100% сказать не могу, хотя там есть что посмотреть», – сказал Биджиев.

На 66-й минуте матча судья Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушения со стороны защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси, который ударил по ноге защитника махачкалинцев Темиркана Сундукова.

ЭСК при президенте РФС ранее объявила, что судья Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» Мх в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

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