Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Динамо» Мх: Волк, Пальцев, Табидзе, Шумахов, Кагермазов, Сундуков, Крачковский, Ангбан, Магомедов Р; Касинтура, Зинович.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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