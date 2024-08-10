Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Динамо» Мх: Волк, Пальцев, Табидзе, Шумахов, Кагермазов, Сундуков, Крачковский, Ангбан, Магомедов Р; Касинтура, Зинович.
Главный тренер: Хасанби Биджиев
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Источник: «Бомбардир»