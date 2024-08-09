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Бубнов спрогнозировал разгром «Динамо» «Зенитом»

9 августа 2024, 11:17
16

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов спрогнозировал результаты матчей 4-го тура РПЛ.

«Пари НН» – «Химки» – 1:1. «Химки» в прошлом туре неплохо выглядели против «Рубина», что для меня стало неожиданностью. Команда прибавляет, имеются опытные игроки, хорошие легионеры. Нижегородцы смотрелись неважно в начале сезона, на мой взгляд, хуже все по игре. Но сумели выиграть в Махачкале, теперь перед домашней встречей можно сказать, что шансы соперников на победу равны. Голы будут, жду результативной ничьей.

«Ростов»«Рубин» – 2:1. «Ростову» надо исправляться после разгрома в игре с «Зенитом». Состав у них сильнее, как минимум, сыгранней, чем у «Рубина», команда будет иметь преимущество. Но легко победить вряд ли удастся, казанцы умеют играть от обороны, закрываться, да и забить могут. И всe же поставлю на победу команды Карпина.

«Локомотив» – «Динамо» Мх – 3:0. Здесь есть явный фаворит: «Локомотив» разогнался на старте сезона, группа атаки очень сильная у команды. Проявляет себя молодой футболист Батраков – задатки у парня хорошие, будем следить. Махачкалинское «Динамо» прилично уступает по игре, думаю, здесь даже победу хозяев с крупным счeтом можно ждать.

«Зенит» – «Динамо» М – 4:1. Два фаворита, если смотреть в турнирную таблицу, но в конкретной игре, конечно, фаворит «Зенит». Больше всех забили, не пропускают, в каждой игре очень результативны. «Динамо» смущает меня с первых игр, хотя вроде в лидерах находится. Оборона выглядит слабо, и это проявилось в кубковой игре со «Спартаком». Думаю, что максимум они способны здесь забить. «Зенит» при этом может забить по два в каждом тайме.

«Оренбург» – «Акрон» – 2:0. Игроки «Оренбурга» не скрывают, что домашняя синтетика – это их преимущество. Но даже без этого уральцы фавориты в паре. «Акрон» начал сезон неплохо, да и сейчас вроде бы играет на своeм уровне. Другое дело, что уровень этот не особо высокий, чтобы всерьeз конкурировать с адаптированными к реалиям РПЛ командам. Гости «Оренбургу» по зубам, в конце концов, «Спартак» обыграли, а он явно сильнее был.

«Краснодар» – ЦСКА – 1:1. Матч можно было бы назвать главным в туре, если не противостояние «Зенита» и «Динамо». Но в Санкт-Петербурге есть фаворит, а здесь нет. ЦСКА выше «быков» в таблице, да и Николич, на мой взгляд, более сильный тренер, чем Мусаев. Но вот в Кубке побеждали краснодарцы. Жду игру результативную, но никому не готов отдать здесь преимущество.

«Крылья Советов»«Факел» – 2:1. Матч аутсайдеров, ситуация трудная, но объяснение есть: потери серьeзные, травмированных много. У «Крыльев» очень тяжeлый календарь был, сейчас команда под психологическим давлением: очков нет, разница мячей плохая, но «Факел» самарской команде по зубам. Хозяевам обязательно нужно выигрывать, чтобы исправить ситуацию. Гостям тоже нужны очки, но по игре они хуже выглядят.

«Спартак»«Ахмат» – 3:1. «Спартак» тут фаворит: дома играют, нашли свою игру, создают много моментов, оборона стабилизировалась, да и в атаке команда прибавила. Думаю, что и дальше будут прибавлять. У хозяев один позитив, а соперник после разгромного поражения. Очень тяжело грозненцам придeтся и шансов на благоприятный итог для них мало», – написал Бубнов.

  • Матчи 4-го тура РПЛ пройдут с 9 по 11 августа.
  • В турнире лидирует «Зенит» с 9 очками. Столько же очков у «Динамо». Далее расположились ЦСКА (7 очков), «Локомотив» (6) и «Спартак» (6).

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки Ростов Рубин Локомотив Динамо Мх Зенит Динамо Оренбург Акрон Краснодар ЦСКА Крылья Советов Факел Спартак Ахмат Бубнов Александр
Комментарии (16)
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prostotak2023
1723191970
Ну никуя. Мой прогноз! «Пари НН» – «Химки» – 1:2 «Ростов» – «Рубин» – 1:1 «Локомотив» – «Динамо» Мх – 4:1 «Зенит» – «Динамо» М – 7:1 «Оренбург» – «Акрон» – 0:1 «Краснодар» – ЦСКА – 1:3 «Крылья Советов» – «Факел» – 2:0 «Спартак» – «Ахмат» – 1:4
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NewLife
1723192451
Что-то стало много пророков в своем отечестве - беспонтово балаболят и за базар не отвечают. Бомбардир, в следующий раз, когда будете публиковать очередные пророчества, вы также публикуйте их ответ на вопрос, сколько денег пророк готов поставить на свои фантазии)
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Цугундeр
1723193598
Бубнов (если это Бубнов ) очень плохо знает Грозный.. После 0-5 в День Железнодорожнка ,там может быть всё , что угодно. И ,второе.. Краснодар потопчет коней , ну .. или забодает . А так -да ..) Всё в ёлочку..
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...уефан
1723197657
...4-ый тур, тут как глубоко палец в ноздрю не засовывай, прогноза близкого к результатам не дашь)...
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k611
1723198773
Посмотрим как будет. Может что и угадает
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nemets31071977
1723201629
Зенит-Динамо 0-1 Лишь в одну команду мы верим !!!!
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neim
1723204875
В последнее время, у Бубнова не совсем лады с головой, а с прогнозами тем более беда. В этом многие уже здесь убеждались не единожды. Так что 90 ℅ этой галиматьи, можно смело списывать на физическое состояние "предсказателя".
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zigbert
1723213478
Прогноз дело неблагодарное. Посмотрим насколько был прав Бубнов.
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neim
1723292772
Да прав он будет процентов на 10. Вчерашние две игры не угадал. Из сегодняшних Локо-Махачкала угадает, из завтрашних может только победу Спартака.
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