Агент прояснил ситуацию с возможным переходом Актюркоглу в «Спартак»

Вильям Д’Авила, агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, рассказал о переговорах по поводу трансфера игрока в «Спартак».
«По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы все еще не договорились о личных условиях игрока.
Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия», – заявил агент.
- В 2022 году турком интересовались «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
- На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.
Источник: «Матч ТВ»