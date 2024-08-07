Агент прояснил ситуацию с возможным переходом Актюркоглу в «Спартак»

Вильям Д’Авила, агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, рассказал о переговорах по поводу трансфера игрока в «Спартак».

«По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы все еще не договорились о личных условиях игрока.

Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия», – заявил агент.