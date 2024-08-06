Президент «Динамо Мх» Гаджиев: «Почему люди не могут кричать на судью, что он черт?»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев продолжает критиковать работу арбитра Яна Бобровского, судившего воскресный матч 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

– Вы наверняка пересматривали этот матч. Как объясняете для себя ошибки Бобровского?

– Это невозможно ничем объяснить. Это не поддается никакой разумной логике. Это безобразное предвзятое судейство.

Никакой логике не поддается и то, что у нас люди из судейского корпуса – неприкасаемые, у них депутатская неприкосновенность.

Народ собрался, ведь им надо где-то эмоции выплескивать, а лучше чем на футболе, их нигде не выплеснешь. Зачем на улицах что-то ломать?

Лучше пусть пойдут на стадион и покричат, тогда будет меньше крика на разных площадях. И почему они не могут кричать на судью, что он черт?

– Потому что это оскорбление.

– Хорошо, но матом же не ругаются?

– Но для некоторых слово «черт» хуже мата.

– Ха-ха. Думаю, лучше пусть кричат «черт», чем потом что-то ломают.

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