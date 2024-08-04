РПЛ. «Пари НН» выиграл в гостях у «Динамо» Мх (1:0)

В матче 3-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» дома проиграло «Пари НН» (0:1). Для хозяев это была первая игра на своем поле в дебютном сезоне в РПЛ.

Единственный мяч забил на 81-й минуте Николай Калинский с пенальти. Нижегородцы одержали первую победу в сезоне. До этого у команды не было набранных очков.

«Пари НН» поднялся на 11-е место в РПЛ с 3 очками. «Динамо» Мх с 2 очками занимает 13-ю позицию.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Динамо (Махачкала) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калинский, 81 (с пенальти).

Удаление: Алибеков, 60 – нет.

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