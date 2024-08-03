Аршавин устроил разнос игре «Ростова»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал игру «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ с петербургским клубом (0:5).

«Может быть, неприятные слова буду говорить о «Ростове», пусть на меня не обижаются, но прессинга ноль, развития атаки ноль. Обычно «Ростов» – дерзкая, неуступчивая команда. Сегодня этого не было вообще. Хоть и проиграли 0:5, но отлупасили бы «Зенит» – дерзость, какие‑то стычки… а тут – ничего.

Нельзя сказать, что кто‑то персонально ошибся. Просто защита стояла, как четыре дерева, и мимо них Педро бежит, Глушенков, Вендел. Просто пробегают, а люди – как четыре неповоротливые башни», – сказал Аршавин.

«Ростов» сейчас занимает 4-е место в РПЛ с 4 очками после трех матчей. Разница мячей у команды – 2:6.

В прошлом сезоне команда стала 7-й в чемпионате России.

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