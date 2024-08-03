Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Динамо» Мх и «Пари НН» пройдет на стадионе «Анжи-Арена» 4 августа 2024 года. Обе команды имеют разную форму и результаты в последних матчах. Давайте проанализируем статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Динамо» Мх
- Форма: В последних 5 играх «Динамо» Мх забили 5 голов и пропустили 4, показывая хорошую оборону и скромную результативность в атаке.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.00 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Крыльями Советов» (1-0) в Кубке России
- Ничья с «Краснодаром» (0-0)
- Ничья с «Химками» (1-1)
- Ничья с «Машук-КМВ» (2-2) в товарищеском матче
- Ничья с «Чайкой» (1-1) в товарищеском матче
«Динамо» Махачкала не проигрывает в 5 последних матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Хасанби Биджиева.
Анализ команды «Пари НН»
- Форма: В последних 5 играх «Пари НН» забили 6 голов и пропустили 13, показывая слабую оборону и среднюю результативность в атаке.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 2.60 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Ахмата» (1-4) в Кубке России
- Поражение от «ЦСКА» (0-3)
- Поражение от «Рубина» (2-4)
- Победа над «Петровац» (3-0) в товарищеском матче
- Поражение от «Младость Нови-Сад» (0-2) в товарищеском матче
«Пари НН» не может выиграть в 12 последних матчах РПЛ и имеет серьезные проблемы в обороне, что отражается в большом количестве пропущенных голов.
Прогноз и обоснование
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах, «Динамо Махачкала» выглядит более уверенным и стабильным соперником. Команда показывает хорошую оборону и стабильность в атаках, в то время как «Пари НН» испытывает значительные проблемы в обороне и не может выиграть в последних матчах.
Рекомендация: Победа хозяев («Динамо» Мх) за коэффициент 1.90