Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Динамо» Мх и «Пари НН» пройдет на стадионе «Анжи-Арена» 4 августа 2024 года. Обе команды имеют разную форму и результаты в последних матчах. Давайте проанализируем статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Динамо» Мх

Форма : В последних 5 играх «Динамо» Мх забили 5 голов и пропустили 4, показывая хорошую оборону и скромную результативность в атаке.

: В последних 5 играх «Динамо» Мх забили 5 голов и пропустили 4, показывая хорошую оборону и скромную результативность в атаке. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.00 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Крыльями Советов» (1-0) в Кубке России

Ничья с «Краснодаром» (0-0)

Ничья с «Химками» (1-1)

Ничья с «Машук-КМВ» (2-2) в товарищеском матче

Ничья с «Чайкой» (1-1) в товарищеском матче

«Динамо» Махачкала не проигрывает в 5 последних матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Хасанби Биджиева.

Анализ команды «Пари НН»

Форма : В последних 5 играх «Пари НН» забили 6 голов и пропустили 13, показывая слабую оборону и среднюю результативность в атаке.

: В последних 5 играх «Пари НН» забили 6 голов и пропустили 13, показывая слабую оборону и среднюю результативность в атаке. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 2.60 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Ахмата» (1-4) в Кубке России

Поражение от «ЦСКА» (0-3)

Поражение от «Рубина» (2-4)

Победа над «Петровац» (3-0) в товарищеском матче

Поражение от «Младость Нови-Сад» (0-2) в товарищеском матче

«Пари НН» не может выиграть в 12 последних матчах РПЛ и имеет серьезные проблемы в обороне, что отражается в большом количестве пропущенных голов.

Прогноз и обоснование

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах, «Динамо Махачкала» выглядит более уверенным и стабильным соперником. Команда показывает хорошую оборону и стабильность в атаках, в то время как «Пари НН» испытывает значительные проблемы в обороне и не может выиграть в последних матчах.

Рекомендация: Победа хозяев («Динамо» Мх) за коэффициент 1.90