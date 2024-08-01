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  • Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал третье поражение подряд на старте сезона

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал третье поражение подряд на старте сезона

1 августа 2024, 23:47
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча с махачкалинским «Динамо».

  • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
  • Дагестанцы победили со счетом 1:0.
  • Для самарцев это 3-е поражение подряд на старте сезона.

«Бойцовский характер надо было подкрепить немного мастерством, у нас не получилось. Наверное, уже к пенальти шел матч, кто‑то в голове держал эту ситуацию, но «Динамо» было очень мотивированным.

Странный эпизод с голом, не с игры, можно сказать. Мяч застрял в середине поля, выткнули, потом с непонятной потерей пропустили.

«Динамо» показывает хорошую игру, очень агрессивную и быструю. Мы были готовы к ней, но не хватило подмены. На некоторых позициях не могли играть одни и те же футболисты. Гарре и Костанца не приехали, еще травма у Рахмановича.

Хотелось бы уже без глупостей, у нас все голы с рикошета. Все важные голы в трех матчах с рикошетов и отскоков», – сказал Осинькин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Мх Осинькин Игорь
Комментарии (3)
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prostotak2023
1722576665
просыпайтесь ,а то фнл близко. я там немытых и хрюкачей хочу видеть
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Skull_Boy
1722577228
Все спекся и на выход Юран уже билет купил
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FCSpartakM
1722585262
Осинькин самый переоценный тренер, даже более , чем Валера. Ну вот нету хороших игроков из Чертаново, то все, сезон начинается плохо. Он не тренер, он берет молодых из других команд и дает им комфорт психологический. От тренерского там мало что-то
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