Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал третье поражение подряд на старте сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча с махачкалинским «Динамо».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Дагестанцы победили со счетом 1:0.

Для самарцев это 3-е поражение подряд на старте сезона.

«Бойцовский характер надо было подкрепить немного мастерством, у нас не получилось. Наверное, уже к пенальти шел матч, кто‑то в голове держал эту ситуацию, но «Динамо» было очень мотивированным.

Странный эпизод с голом, не с игры, можно сказать. Мяч застрял в середине поля, выткнули, потом с непонятной потерей пропустили.

«Динамо» показывает хорошую игру, очень агрессивную и быструю. Мы были готовы к ней, но не хватило подмены. На некоторых позициях не могли играть одни и те же футболисты. Гарре и Костанца не приехали, еще травма у Рахмановича.

Хотелось бы уже без глупостей, у нас все голы с рикошета. Все важные голы в трех матчах с рикошетов и отскоков», – сказал Осинькин.

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