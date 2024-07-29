Вера: «Личка станет чемпионом с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера выразил поддержку главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке.

Игрок и тренер пересекались в «Оренбурге».

«Личка проделал очень большую работу в «Динамо». Я ему отправил сообщение после окончания сезона. Написал о своих мыслях, что он станет чемпионом, потому что он проделал невероятную работу в прошлом сезоне. Если он будет также продолжать, то чемпионство придeт», – сказал Вера.