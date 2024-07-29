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  • Мостовой – об интересе «Севильи» к Чалову: «Вряд ли Федор сможет достичь моего уровня в Испании»

Мостовой – об интересе «Севильи» к Чалову: «Вряд ли Федор сможет достичь моего уровня в Испании»

29 июля 2024, 12:55
6

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об интересе «Севильи» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Здесь все зависит от Чалова. Если он уедет в Испанию, будет здорово. Он уже уезжал один раз в «Базель». Сейчас огромное преимущество у всех. Если ты уехал, и у тебя там не получилось, то ты спокойно вернешься в Россию. Всегда есть запасной вариант.

Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», – сказал Мостовой.

  • Вместо «Севильи» Чалов перейдет в ПАОК.
  • 26-летний Чалов выходил на поле в 2 матчах ЦСКА в текущем сезоне.
  • Федор становился лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига ЦСКА Севилья Чалов Федор Мостовой Александр
Комментарии (6)
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алдан2014
1722247057
Мостовой: какой прекрасный Я,и песенка Моя. Саша ты великолепен!
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GreyDM
1722248374
Мостовой - павлин надутый)))
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ALEX ML
1722249234
Типа трудно быть скромным, когда ты лучший
Ответить
prtcs
1722253063
Шурик больной на всю голову. Ни чести, ни совести. Ф.Чалову удачи.
Ответить
subbotaspartak
1722253237
Насколько болел за Мостового игрока... настолько заткнулся бы...я...я...я...
Ответить
Spartak_forv@
1722254385
Карпин:Вряд ли Александр достигнет моего уровня в РПЛ,у него уже не получилось в Медиалиге.Начнёт работать-будет здорово,вариант вернуться на диван есть всегда
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