Мостовой – об интересе «Севильи» к Чалову: «Вряд ли Федор сможет достичь моего уровня в Испании»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об интересе «Севильи» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Здесь все зависит от Чалова. Если он уедет в Испанию, будет здорово. Он уже уезжал один раз в «Базель». Сейчас огромное преимущество у всех. Если ты уехал, и у тебя там не получилось, то ты спокойно вернешься в Россию. Всегда есть запасной вариант.

Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», – сказал Мостовой.